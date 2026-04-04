Potrhané nervy v ruce lékaři neřešili. Školačce pomohly tři operace ve Vídni

S Markétkou Schützovou z České Lípy se mohli čtenáři iDNES.cz seznámit předloni, kdy její rodiče prosili veřejnost o finanční pomoc. Na dvě plánované operace ve Vídni tehdy sháněli milion.
I když jejich dcera celý život rehabilitovala, její levá ruka byla ochromená, od ramene pootočená a kratší – nerostla stejně rychle jako zbytek těla. Doma se proto neobešla bez pomoci mámy, ve škole bez asistentky. Rodiče vědí, že dívka za své postižení nemůže, a dělají vše, aby mohla být co nejvíce samostatná.
Problém nastal při porodu. Markétka byla velká, zasekla se rameny v pánvi. „Zdravotníci mi tlačili na břicho, až jsem nemohla dýchat, museli mi dát kyslík. Dceru tahali za hlavičku tak silně, že jí způsobili těžkou parézu brachiálního plexu – vytrhli část nervů, které vedou z páteřní míchy v oblasti krku a ovlivňují pohyb horních končetin. Nemuselo se to stát, kdyby mi vyhověli a udělali císařský řez. Podobný problém byl totiž už při porodu druhého syna, který z toho naštěstí vyvázl ‚jen‘ se zlomenou klíční kostí,“ vzpomíná máma tří dětí Hedvika Schützová.
Dětem lze přetržené nervy operovat, ale jen do šesti měsíců věku. Rodičům šestiměsíční Markétky lékaři tehdy řekli, že operace není nutná, protože se podařilo postiženou ruku rozhýbat. Čas ukázal, že to byla chyba. Ruka se stále více deformovala a dívka ji nemohla používat.
Jedinou nadějí na změnu byla léčba ve Vídni, kde specialisté starším dětem neoperují nervy, ale mění postavení a pohyb ruky přenosem šlach či svalů z jiných částí těla a dalšími zákroky. Léčili už několik českých dětí.
Markétka měla jít na první operaci na jaře 2024. Rodina se začátkem roku strachovala, že bude muset zákrok odmítnout, protože nemohla sehnat půl milionu. Pomohla solidarita.
„Stovky lidí nám tehdy přispívali prostřednictvím sbírek na platformách Donio a Život dětem. Ale nestačilo to. Zachránili nás rodiče malého Martínka Zatloukala, kteří nám z jejich rekordní sbírky doplatili chybějící částku a později přispěli i na druhou operaci. Celkově poslali téměř 600 tisíc korun,“ líčí vděčně máma školačky.
Zápěstí jako z gumy
Markétka zvládla operaci, která pootočila předloktí do správné polohy, a po několika měsících i operaci ramene, díky níž může s rukou více hýbat. Znamenalo to pro ni vydržet bolesti, týdny se sádrou a neustálé cvičení. Jenže problém zůstával v nefunkční a pootočené dlani.
„Ruka od zápěstí byla jako z gumy, visela dolů s palcem otočeným nahoru. Markétka ji neovládala, nemohla sama sevřít či rozevřít prsty, ani do nich nic vzít. Podle rakouských lékařů špatné postavení spodní části ruky navíc utlačovalo kost, která kvůli tomu nemohla správně růst. Proto byla nutná třetí operace letos v lednu,“ dodává Hedvika Schützová.
Celkové náklady na léčbu v cizině už přesáhly 1,3 milionu korun a další peníze polykají placené rehabilitace. Téměř celý uplynulý měsíc strávila dívka i s mámou v Sanatoriích Klimkovice, kde za intenzivní rehabilitační program doplácela 53 tisíce korun. Část uhradili rodiče, 30 tisíc jim přidala společnost Život dětem, u které pokračuje sbírka pro Markétku. Drahých rehabilitačních pobytů totiž čeká dívku víc, další už na podzim.
Intenzivní rehabilitace stojí desetitisíce
Individuální cvičení hrazené pojišťovnou trvá v lázních půl hodiny denně. Pokud si ale pacienti připlatí za intenzivní fyzioterapii, pracuje s nimi terapeut každý den hodinu a půl.
„Delší čas nám umožnil uvolnit přetížené svaly a tkáně v oblasti zad, šíje a ramene a teprve potom se naplno věnovat ruce. U Markétky jsme pracovali na pohybu ruky, ale i na stabilitě a držení celého těla,“ říká klimkovická terapeutka Markéta Májková.
Dívka dostala i speciální ortézu z nízkoteplotního termoplastu, kterou v sanatoriích vyrábějí pacientům na míru. „Ortézu nahřejeme, vytvarujeme podle ruky a postupně ji upravujeme podle toho, jak se končetina vyvíjí. Pomůcka s dítětem roste a přizpůsobuje se jeho pokrokům,“ vysvětluje Májková.
„Na začátku mě hodně bolela jizva, byla jsem unavená, otékaly mi prsty, ale pak už to bylo lepší. V lázních se mi líbilo. Nejvíc mě bavila canisterapie, mohla jsem vodit i česat psa. A taky plavání,“ vzpomíná na pobyt Markétka.
Právě v rehabilitačním bazénu si její máma všimla velké změny. „Dcera ráda plave, ale zatím jen kopala nohama s hlavou pod vodou, protože nemohla správně používat obě ruce. V Klimkovicích poprvé plavala oběma rukama prsa a udržela hlavu nad vodou. Tak mě to překvapilo, že jsem ji ani nestihla vyfotit,“ líčí Hedvika Schützová.
Od úterý, kdy se obě vrátily z lázní, spolu opět denně cvičí doma a kromě toho chodí dívka dvakrát týdně na ambulantní rehabilitace. „Doufám, že po tom všem, co máme za sebou, Markétka brzy dokáže ruku ovládat, používat a postupně zatěžovat. Podle lékařů by pak měla i zkrácená kost lépe růst,“ dodává máma školačky.