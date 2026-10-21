Promotér bizarních soubojů v kleci a Okamurův přítel. Kdo je nový radní ČRo Jíra

„Pracuji jako moderátor, v minulosti jako rozhlasový moderátor, dnes spíše jako televizní moderátor a moderátor různých galavečerů a společenských akcí. Jsem podnikatelem v zábavním průmyslu, do kterých přispívám různými projekty, jsem promotérem společenských akcí, producentem a sporadicky, můžeme říci, i influencerem,“ řekl mediálnímu výboru ve veřejném slyšení na začátku září Jíra.
Představil i zápas liliputů nebo tvůrkyň obsahu pro dospělé. Do ringu lákal bývalého hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, někdejšího premiéra Jiřího Paroubka.