Všelichová: V Turecku právo neplatí, udělala jsem chybu a dostala lekci

Nenapadlo vás, že cestovat s fotografiemi, na nichž pózujete se samopalem a oslavujete kurdské milice YPG, které považuje Turecko za teroristickou organizaci, je nebezpečné?

Nenapadlo mě, že by to mohlo být nebezpečné. Už při jiných cestách mě zadrželi na hranicích a našli u mě třeba vlajku YPG. Hodili ji do koše a řekli, ať toto prostě do Turecka nevozím. Už tehdy jsem všechny ty fotky, za které mě později odsoudili za podporu terorismu k šesti letům, měla v telefonu. Tehdy je policisté viděli, nic na to neřekli a nechali mě být. Z toho jsem usoudila, že to není problém a zřejmě v Turecku problém nemám.

Ale problém to evidentně byl...

Ano, ale zvrtlo se to proto, že na nás bylo udání. To je jako za komunistů.