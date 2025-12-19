Jsem konečně rozvedená, oznámila Šichtařová. Pikoru dříve obvinila ze šikany

„Ode dneška po 4,5 letech snahy konečně rozvedená. Ne na dlouho,“ napsala Šichtařová na sociální sítě a přidala k tomu fotku s mužem, který by mohl být její nový partner.
Exmanželé si před rokem a půl začali veřejně vyřizovat účty. Markéta Šichtařová v rozhovoru pro magazín Ona DNES popsala, že jí Pikora vyhrožoval včetně detailů jejich soužití.
Její bývalý partner se tehdy nařčení bránil, označil ho za zradu a uvedl, že se chystá bránit také právní cestou.
Nehorázné, odmítá Pikora obvinění Šichtařové. Chce se bránit právní cestou
„Když jsem se dnes ráno dočetl, co vše jsem údajně své exmanželce udělal, byl jsem v šoku. Vůbec se mi nechce věc komentovat, protože jediný, kdo tím utrpí, je našich sedm dětí. Jsem milující otec a nechci jim ubližovat. Přesto se vyjádřit musím,“ napsal v tehdy Pikora na na sociální síti Facebook.
Šichtařová ho v minulosti obvinila z týrání jí samotné i jejich dětí. Všechno mělo dospět do bodu, kdy se musela i s dětmi uchýlit k útěku z domova. Popsala také problémy, které její bývalý partner měl mít kvůli obsedantně kompulzivní poruše.
„Jeho chování se postupně měnilo a v domácnosti přibývalo věcí, které byly údajně kontaminované – nejprve mikroby, v pozdější fázi radioaktivitou. Partner se jich nesměl dotýkat a totéž platilo i pro zbytek rodiny, já i děti jsme je museli obcházet velkým obloukem,“ uvedla tehdy ekonomka v rozhovoru.
Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie
Rozchod s manželem ve čtvrtek oznámila také bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS. S Francouzem Rémim byla 25 let. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě, a každý jdeme dál svou cestou,“ napsala Decroix na sociálních sítích.