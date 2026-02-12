Šichtařová nabízí ze Sněmovny investice. Jen využívám plonkový čas, tvrdí

„Potřebovali byste vaše investice trochu prověřit, ale necítíte se na to objednat si konzultaci přímo se mnou? I na to máme řešení,“ říká Šichtařová ve svém videu z poslanecké kanceláře, které zveřejnila v úterý na sociální síti Facebook.
Poslankyně zájemcům nabízí, že je schopna i na dálku prověřit jejich investice. „Zkontrolujeme, jestli vaše investice jsou rozložené správně, anebo jestli vašemu profilu vůbec neodpovídají, jestli se třeba nedopouštíte nějakých zásadních investorských chyb,“ dodává Šichtařová, načež informuje, že se mohou případní klienti objednat přes její e-mailovou adresu.
Šichtařová natočila první takové video jen několik týdnů poté, co se za SPD stala poslankyní. V minulosti například nabízela také investice do zlata, které její poradenská společnost Next Finance zprostředkovává. Firma vedle toho nabízí ekonomické prognózy. Šichtařová je vedena jako její jednatelka.
Poslankyně pro iDNES.cz potvrdila, že videa o investičním poradenství natáčí přímo v budově dolní komory parlamentu. „Vzhledem k tomu, že se ve Sněmovně vůbec nic nedělá a můžeme jen sledovat obstrukce, tak využívám svůj plonkový čas ke skutečně důležitým věcem, které mohou pomoci lidem,“ řekla a zdůraznila, že žádná pravidla neporušuje, protože většina ostatních poslanců podle ní nedělá vůbec nic.
Redakce požádala o vyjádření Českou národní banku (ČNB), protože poslanec má coby zákonodárce vliv na legislativu kapitálových trhů. ČNB se odkázala na dokument pravidel etického chování poslance, který v roce 2024 přijal mandátový a imunitní výbor.
Podle tohoto textu by člen dolní komory měl oddělovat práci poslance a svoje podnikání. „(Poslanec) se nebude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním,“ píše se v dokumentu.
Mluvčí Sněmovny Martina Lustigová pro iDNES.cz podotkla, že poslanec vykonává dle Ústavy svůj mandát v souladu se svým slibem a není vázán žádnými příkazy.
„Kanceláři Poslanecké sněmovny nepřísluší ovlivňovat natáčení videí v kancelářích poslanců, které jsou prostorem pro zákonodárce určeným. Je to na poslancích, kteří vykonávají svůj mandát osobně,“ doplnila Lustigová.
Jde o vzdělávací videa, tvrdí šéf Svobodných
Šichtařová je členem strany Svobodní, do Sněmovny se dostala jako lídr kandidátky SPD v Praze a je členkou výboru pro zdravotnictví.
Vedení SPD videa Šichtařové odmítlo komentovat s tím, že je poslankyně členkou strany Svobodných. Její předseda Libor Vondráček, který je také poslancem za SPD, redakci iDNES.cz řekl, že Šichtařová ve Sněmovně natáčí krátké informační vstupy pouze během pracovních přestávek.
„Pokud jde o natáčení krátkých informačních vstupů, paní poslankyně k nim využívá výhradně pracovní přestávky nebo volné chvíle mezi jednáními, čímž pouze maximalizuje využití svého času, aniž by tím jakkoli omezovala své poslanecké povinnosti,“ vysvětlil Vondráček.
Dodal také, že poslankyně tímto způsobem vzdělává veřejnost v oblasti finanční gramotnosti a správy majetku. „Nevidíme žádný důvod jí v těchto aktivitách bránit, pokud nejsou v rozporu s jednacím řádem,“ doplnil Vondráček.
14. ledna 2026