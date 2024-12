Pekarová Adamová získala Zlatou vážku. Porotě jedné z kategorií sama předsedala

Pod záštitou Poslanecké sněmovny se oceňují osobnosti, podniky a projekty, které zásadním způsobem podporovaly sociální podnikání. Jak se píše na samotných stránkách ocenění „cílem cen je přinášet inspiraci v oblasti spolupráce mezi sociálními podniky, korporátními společnostmi, státní správou i samosprávou.“

V kategorii osobnost roku zvítězila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Veřejnost nominovala 12 osobností, uvedla Dita Hlaváčková z Deklarace odpovědného podnikání. Na druhém místě skončila historička Marie Dohnalová, na bronzové příčce pak bodovala další poslankyně, Marie Jílková z KDU-ČSL.

Podle Hlaváčkové získala předsedkyně Sněmovny cenu především za mimořádný přínos v oblasti sociálního podnikání. „Desítkám sociálních podniků dáváme prostor na každoročních trzích sociálních podniků v Poslanecké sněmovně,“ vysvětlila Pekarová Adamová s tím, že hlavní porota, jejímž byla členem, do této kategorie nijak nezasahovala.

Není to poprvé, kdy v této kategorii bodoval člověk napojený na politiku. Minulý rok se stal laureátem této ceny Ondřej Závodský, autor návrhu zákona o sociálním podnikání, který má za cíl narovnat práva na trhu práce. Ve Sněmovně v listopadu prošel zákon z podobné kategorie, zákon o integračním podniku. Sněmovna si od zákona slibuje zlepšení situace s nezaměstnaností v některých krajích.

Integrační sociální podnik by měl mít podle návrhu aspoň třicet procent znevýhodněných zaměstnanců. Zaměstnávat by měl lidi například bez vzdělání, vyššího věku, azylanty, pečující o nemohoucí blízké, dlužníky v exekucích, dlouhodobě nezaměstnané nebo například mladé po škole, osoby bez přístřeší, po odchodu z dětského domova či po propuštění z vězení, a to nejvýše dva roky.

Markéta Pekarová Adamová tento zákon podporovala, což mohlo být podle senátorky ODS za městskou část Praha 8 Vladimíry Ludkové jedním z důvodů udělení ceny Zlatá vážka. „Za mě je to ocenění předčasné, neboť tento zákon teprve míří do Senátu. Zákon je plný nelogičností a nesrovnalostí, vzbuzuje ve mně řadu otázek, na které se budu ptát,“ vysvětlila Ludková pro iDNES.cz.

Vzhledem k tomu, že Ludková dělá zákonu v Senátu zpravodajku, přislíbila bližší vyjádření až poté, co nesrovnalosti probere se svými kolegy z horní komory parlamentu.