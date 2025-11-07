Smířila jsem se, že rodinu nezaložím. Pekarová otevřeně nejen o konci v politice

Premium

Fotogalerie 6

Markéta Pekarová Adamová (5. listopadu 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Dominika Hejl Hromková
Robert Oppelt
,
  20:00
Markéta Pekarová Adamová tento týden sledovala volbu nového vedení Sněmovny jen zvenčí. V politice skočila kvůli zdravotním komplikacím spojeným se stresem a tím, že nemohla otěhotnět. V rozhovoru pro iDNES.cz se o tom rozpovídala podrobněji a ohlédla se také za svou politickou kariérou. „Budu se učit být diplomatičtější,“ řekla. Odpověděla také na to, jak příští rok přistoupí k nabídce vést kandidátku v komunálních volbách v Praze.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Rozhodnutí skončit v politice oznámila v únoru, tehdy to jen obecně vysvětlila zdravotními důvody. Koncem října jí vyšel knižní rozhovor Nejsem z cukru ani ze železa, kde se svěřila, že se s manželem marně deset let snažili o dítě, prošla všemi dostupnými typy léčby a nakonec se ocitla na prahu vyčerpání.

Ulevilo se vám při vydání knížky, když jste odhalila, co přesně vedlo k vašemu konci v politice?
Mně se ulevilo hned v únoru, kdy jsem řekla, že nebudu kandidovat. Do té doby jsem to vnitřně zpracovávala. Vůbec ta doba, než jsem k tomu rozhodnutí dospěla, byla dost náročná. Přemýšlela jsem nad tím, jestli neuškodím koalici SPOLU a TOP 09.

Mrzí mě, jak jsme se smířili s tím, že nám budou sestavovat vlády subjekty, které mají ve svých řadách tolik problematických osobností.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku

Tomio Okamura byl ve středu zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny. Jeho...

Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory parlamentu. Vlála od února 2022 před vchodem vedle vlajek EU, Izraele a...

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Chybí dalších 32 miliard v rozpočtu, čílí se Schillerová. Číslo z klobouku, míní Stanjura

Hosty pořadu Rozstřel jsou Alena Schillerová (ANO) a ministr financí Zbyněk...

V návrhu státního rozpočtu na příští rok chybí podle místopředsedkyně ANO a bývalé ministryně financí Aleny Schillerové vedle 38 miliard korun na dopravní infrastrukturu také asi 32 miliard na...

7. listopadu 2025  20:04

Popelářský vůz sjel do škarpy a převrátil se. Dva členové posádky se vážně zranili

Dnes kolem poledních hodin zasahovaly všechny složky IZS u dopravní nehody u...

U Horního Dvořiště na Českokrumlovsku v pátek havaroval popelářský vůz. Dva muži se při nehodě středně těžce zranili. Záchranáři je převezli do nemocnice, sdělila mluvčí krajské zdravotnické...

7. listopadu 2025

Smířila jsem se, že rodinu nezaložím. Pekarová otevřeně nejen o konci v politice

Premium
Markéta Pekarová Adamová (5. listopadu 2025)

Markéta Pekarová Adamová tento týden sledovala volbu nového vedení Sněmovny jen zvenčí. V politice skočila kvůli zdravotním komplikacím spojeným se stresem a tím, že nemohla otěhotnět. V rozhovoru...

7. listopadu 2025

Trump přivítal Orbána v Bílém domě, chce s ním řešit schůzku s Putinem

Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora...

Americký prezident Donald Trump řekl v Bílém domě maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, že s ním chce jednat o budoucí schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Orbán následně prohlásil, že...

7. listopadu 2025  13:47,  aktualizováno  19:55

Řešení střetu zájmů bude až po Babišově jmenování do funkce, domnívá se právník

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Vše směřuje k tomu, aby byl případný střet zájmů Andreje Babiše vyřešený až po jeho jmenování do funkce premiéra, domnívá se ústavní právník Ondřej Preuss. Současně chápe, že prezident Petr Pavel...

7. listopadu 2025  19:10

Muž v Bulharsku ujížděl s migranty před policií. Při nehodě většina zahynula

Šest migrantů zahynulo a další tři byli zraněni při nehodě vozu u bulharského...

Šest migrantů zahynulo a další tři byli zraněni při nehodě vozu s rumunskou poznávací značkou u bulharského přístavního města Burgas, když se řidič auta pokoušel ujet policii. Také řidič utrpěl...

7. listopadu 2025  18:53

Ministerstvo nesplnilo úkol. Kamionům chybí u dálnic stovky parkovacích míst

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. (1. září 2025)

Nedostatek parkovacích míst pro kamiony a s tím spojené stání nákladních vozidel podél cest ohrožují bezpečnost na dálnicích. Příčinou problémů je pomalá výstavba. Ministerstvo dopravy nesplnilo...

7. listopadu 2025  18:29

Varování před rakovinou patří na slaninu stejně jako na cigarety, tvrdí vědci

Slanina, klobásy a hovězí hamburgery vystavené v řeznictví Hussey’s Butcher ve...

Konzumace některých masných výrobků, jako je šunka nebo slanina, může zvyšovat riziko rakoviny, upozornila skupina vědců z Velké Británie. Po vládě proto požadují, aby se na obalech těchto potravin...

7. listopadu 2025

Ukrajincům hoří jižní fronta. Rusové se valí stepí, už vyhlížejí bitvu o Záporoží

Premium
Ruské ministerstvo obrany oznámilo obsazení vesnice Vyšneve v Dněpropetrovské...

Zatímco se nejvíce pozornosti soustředí na boje o Pokrovsk, Ukrajinci hasí průšvih na jižní části fronty. Rusům se daří rychle postupovat na východě Záporožské oblasti a už si brousí zuby na její...

7. listopadu 2025

Propalestinští aktivisté v Berlíně protestovali v budově televize, odmítali odejít

Propalestinští demonstranti protestují před budovou ZDF v Berlíně. (7....

Propalestinští aktivisté v pátek demonstrovali v budově veřejnoprávní stanice ZDF v Berlíně. Na místě skandovali protiizraelská hesla a odmítali odejít. Proti výtržníkům musela zasáhnout policie,...

7. listopadu 2025  15:01,  aktualizováno  17:42

Vlak v Děčíně najel do naskládaného kamení, případ vyšetřuje policie

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční...

Vlak v děčínské části Boletice nad Labem najel v pátek odpoledne do kamení naskládaného na kolejnici, uvedl mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Lokomotiva je poškozená, provoz je veden po jedné...

7. listopadu 2025  17:38

Zemanovi odstranili kus tlustého střeva. Kvůli riziku krvácení zůstává v nemocnici

Bývalý prezident Miloš Zeman se vyjádřil k možné spolupráci SOCDEM a hnutím...

Bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi v pražské Fakultní nemocnici v Motole odstranili kus tlustého střeva. Nález byl nezhoubný. Zemanův blízký spolupracovník Luboš Procházka pro iDNES.cz řekl, že...

7. listopadu 2025  11:46,  aktualizováno  17:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.