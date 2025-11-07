Rozhodnutí skončit v politice oznámila v únoru, tehdy to jen obecně vysvětlila zdravotními důvody. Koncem října jí vyšel knižní rozhovor Nejsem z cukru ani ze železa, kde se svěřila, že se s manželem marně deset let snažili o dítě, prošla všemi dostupnými typy léčby a nakonec se ocitla na prahu vyčerpání.
Ulevilo se vám při vydání knížky, když jste odhalila, co přesně vedlo k vašemu konci v politice?
Mně se ulevilo hned v únoru, kdy jsem řekla, že nebudu kandidovat. Do té doby jsem to vnitřně zpracovávala. Vůbec ta doba, než jsem k tomu rozhodnutí dospěla, byla dost náročná. Přemýšlela jsem nad tím, jestli neuškodím koalici SPOLU a TOP 09.
Mrzí mě, jak jsme se smířili s tím, že nám budou sestavovat vlády subjekty, které mají ve svých řadách tolik problematických osobností.