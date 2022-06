Kalousek to přehání. Chce pozornost a tím pomáhá opozici, říká Markéta Pekarová

Poslední dny plní stránky novin korupční kauza vašeho koaličního partnera. Nyní již bývalý náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček je ve vazbě. Jak na vás tato kauza působí?

Rozhodně nás netěší. Je to kauza poměrně velkých rozměrů. Co zatím přinášejí média, jsou šokující informace, jak fungovala síť okolo pana Hlubučka. Ale reakce hnutí STAN podle mě byla jediná možná a adekvátní. Tedy výzva k rezignaci a zastavení členství. A Petr Hlubuček to vyslyšel.

