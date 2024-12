Pro Pražany ani Česko neudělala nic. Udženija nechce Pekarovou v čele kandidátky

Udženija v pořadu Kuloáry Napřímo na TN Live vyjádřila svou podporu koalici SPOLU, přičemž zdůraznila, že strany, které ji tvoří, mají více společného než rozdílů. „Na druhou stranu, jak vnímám současnou situaci v ODS, členové i naši voliči mají pocit, že za sebou táhneme dvě strany, které dlouhodobě nepřekračují pět procent, a že jim dáváme mnohem větší prostor, než si zaslouží podle jejich preferencí,“ uvedla Udženija, čímž naznačila napětí uvnitř koalice.

V této souvislosti se vyjádřila také k otázce, zda by měla být Markéta Pekarová Adamová lídryní pražské kandidátky SPOLU. Udženija sdílela názor, že by se taková volba neměla uskutečnit.

„Já se k tomu také kloním, že ona by neměla být lídrem v Praze, protože za ní tu práci nevidím,“ řekla. Kritizovala, že Pekarová Adamová, i když byla zvolena lídryní při minulých volbách, „nestála v čele žádného ministerstva“, a místo toho „si sedla na piedestal předsedkyně Poslanecké sněmovny, přičemž neudělala konkrétní kroky pro Pražany ani pro občany České republiky.“ Podle Udženiji to bylo zklamání, které rozděluje občanské demokraty.

Udženija také naznačila, že TOP 09 by neměla mít nárok na vedení kandidátky v hlavním městě. „ODS je v tomto svazku nejsilnější a nesmí se cítit jako ta, která je vydírána a zneužívána,“ doplnila s tím, že členská základna ODS je v současnosti velmi citlivá na tuto otázku.

Do debaty se následně vložil i bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Aniž by chtěl rozhodovat o kandidátce, naznačil, že vnitrokoaliční spory jsou vypovídající. „Jako bezpartijnímu mi tohle nepřísluší komentovat. To ať si partaje vyřídí mezi sebou. Ale jako nestrannému pozorovateli mi to přijde zajímavé. Minimálně v tom, že nikdo ze spolustraníků se své předsedkyně nezastane,“ uvedl Kalousek na síti X s odkazem na vyjádření Udženiji.

Markéta Pekarová Adamová začátkem prosince uvedla, že nehodlá komentovat detaily o přípravě kandidátek. „Nebudu říkat ani potvrzovat strategii našeho jednání,“ uvedla.

Dodala, že i přes spekulace o možném rozpadu koalice po volbách se SPOLU chystá čelit silné konkurenci, přičemž zmínila, že právě jejich strany jsou schopné porazit hnutí ANO, jak ukázaly evropské volby. K tomu, zda by byla lídrem kandidátky SPOLU v Praze, se však nevyjádřila. Otázka vedení pražské kandidátky SPOLU tak zůstává otevřená.

Koncem listopadu se opoziční hnutí ANO rozhodlo vyvolat mimořádnou schůzi k návrhu na odvolání předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové z TOP 09. Kritizovalo ji za údajné porušování jednacího řádu Sněmovny i za zvyšující se výdaje na její provoz. Počátkem prosince však opozice hlasování o odvolání šéfky dolní komory parlamentu neprosadila. Na obranu šéfky TOP 09 se postavil premiér Petr Fiala.