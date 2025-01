Gregorová: Nikým nevolený Musk se nebezpečně vměšuje do evropské politiky

Gregorová ocenila, že Evropský parlament a Evropská komise se soustředí na investice do infrastruktury a konkurenceschopnosti Evropy.

„Mario Draghi ve své zprávě zdůraznil, že Evropa je přebyrokratizovaná a potřebuje zpružnět. Toto vše je klíčové, pokud chceme, aby se Green Deal stal podobně jako v Číně a v USA příležitostí,“ dodala europoslankyně.

Evropské automobilky zaspaly

Co se týče plánovaného ukončení výroby aut se spalovacími motory v roce 2035, Gregorová je optimistická. „Ale regulace není hlavním problémem. Tím je zpoždění evropského automobilového průmyslu, který v přechodu na elektromobilitu zaspal,“ vysvětlila.

Na otázku konce uhlí v České republice odpověděla diplomaticky. „Nejde o konkrétní datum, ale o to, aby Česko nepropáslo příležitosti pro inovace a investice. Pokud se budeme bát změn, můžeme skončit jako uhelný skanzen Evropy,“ varovala. Zdůraznila, že transformace energetiky by měla být provázena tvorbou nových pracovních míst mimo uhelný průmysl.

Gregorová se také vyjádřila k jaderné energetice, kterou považuje za součást udržitelného energetického mixu. „Jádro je pro Českou republiku klíčové, ale měli bychom paralelně investovat do obnovitelných zdrojů. Energetická soběstačnost vyžaduje vyrovnaný mix a funkční propojení evropské infrastruktury,“ uvedla.

Velkou výzvou pro Evropu je podle Gregorové i možný návrat Donalda Trumpa do prezidentského úřadu v USA. „Trump opakovaně zdůrazňuje zavádění cel, což by mohlo mít devastující dopad na evropský automobilový průmysl. Evropa musí hledat nové obchodní partnery a posílit svou nezávislost,“ komentovala situaci.

Negativní role Fica s Orbánem

K otázce Blízkého východu europoslankyně uvedla, že podporuje civilisty na obou stranách konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. „Ale je skutečností, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu čelí obvinění z možné genocidy. Teď je nutné počkat na rozhodnutí Mezinárodního trestního tribunálu. Hlavním cílem by mělo být dvoustátní řešení a stabilizace regionu,“ zdůraznila.

V rámci konfliktu na Ukrajině Gregorová dlouhodobě podporuje vojenskou pomoc. „Ukrajina musí být v pozici, kdy může jednat o míru bez hrozby kapitulace. Bez vojenské podpory Západu by jednání nebyla možná,“ vysvětlila.

Kriticky se postavila k jednáním maďarského premiéra Viktora Orbána a slovenského ministerského předsedy Roberta Fica s Vladimirem Putinem. „Tito politici marginalizovali sami sebe a nejsou relevantními partnery pro vyjednávání,“ konstatovala pirátská europoslankyně.

Gregorová v této souvislosti varovala před nástupem autoritářských režimů v Evropě. Rostoucí nerovnost a nejistota mohou podle ní posílit ultrakonzervativní a ultralevicové směry. A kdo za to může? „Jednoznačně nudní centristé jako německý kancléř Scholz.“

Politici musí podle ní přestat slibovat nemožné a začít reálně reagovat na obavy občanů. „Ačkoliv veškeré ekonomické ukazatele neustále stoupají, zlepšují se, lidé se necítí bohatší a necítí se dobře, často mají strach. Válku máme prakticky na hranicích a je naprosto pochopitelné, že lidé neví, co bude dál.“

Musk je pro Evropu nebezpečný

Důležitým tématem jsou podle europoslankyně dezinformace a hlavně boj proti nim. „Cizí vměšování, ať už ze strany Ruska, Číny nebo jiných subjektů, ohrožuje demokracii. Je nutné zajistit transparentnost algoritmů na sociálních sítích a podpořit svobodu projevu v rámci digitálních platforem,“ uvedla.

Gregorové vadí například rostoucí vliv miliardáře Elona Muska a jeho platformy X. „Musk je nikým nevolený miliardář, který si koupil svůj vliv a nyní manipuluje informační prostor podle svých potřeb. Jeho příspěvky jsou vnucovány uživatelům, zatímco kritiky jednoduše smaže.“

Podle ní Musk představuje nebezpečí pro demokracii. „To, co dělá v Německu nebo v Británii, je nebezpečný precedent pro svobodu slova a demokracii v Evropě,“ varovala. Podle Gregorové je nutné posílit regulace digitálních platforem a zabránit monopolizaci informačního prostoru.

Gregorová se také vyjádřila k situaci v Pirátské straně a k podpoře jejího předsedy Zdeňka Hřiba. „Hřib má zdravou dávku drzosti, kterou považuji za klíčovou v politickém boji. Někteří jej nazývají arogantním, ale v aréně proti politickým oponentům dokáže stranu dobře reprezentovat,“ uzavřela europoslankyně.

Co chce prosadit v Evropském parlamentu? Jakým tématům se bude věnovat? A bude kandidovat do Poslanecké sněmovny? I na to odpovídala Markéta Gregorová v Rozstřelu.