Ideály jsem neztratila, říká europoslankyně Pirátů. Kvůli práci už i bourala

Nejmladší europoslankyní z Česka jste se mohla stát už před pěti lety, kdy jste se o pozici ucházela poprvé…

To ano, ale tehdy jsem to neplánovala, ani nepočítala s tím, že bych uspěla. Věděli jsme, že jsme těsně na hranici pěti procent, tedy bychom měli šanci maximálně na jedno místo. Takže třetí pozice na kandidátce byla „bezpečná“.

Chtěl bych na to právě navázat, když už teď máte vhled do zdejšího fungování. V jednadvaceti byste si tedy netroufla? Byl „odklad“ prospěšný?

Myslím, že bych to zvládla i tak. Ale třeba bych přinesla zase jiná témata, jiný pohled. Když to tak řeknu, nestěžuji si, že tady jsem až teď, ale zároveň si nemyslím, že by se mladí lidé měli odrazovat od vstupu do politiky.

Současné nejmladší europoslankyni (tou je Dánka Kira Marie Peterová-Hansenová z frakce Zelení/Evropská svobodná aliance, pozn. red.) je 21 a podle mě odvádí dobrou práci. Záleží tak spíš na tom, jestli se člověk sám cítí připraven na službu veřejnosti, se kterou se pojí kritika, občas i nenávistné ohlasy či jiná zpětná vazba. Takže je otázka, zda bych zvládla v jednadvaceti ten psychický nápor. Ale pokud na to člověk má mozek, je to pracovně možné klidně od osmnácti.

Na pozici europoslankyně jste od července, co jste za tu dobu stihla?

Dokud v novém složení dosud nefungovala Evropská komise, na stůl zatím nechodila žádná nová legislativa. Primárně jsem se soustředila na ukotvení své pozice v rámci frakce, protože moje témata jsou celkem oblíbená. Musela jsem si je, jak se říká vydupat a jasně vymezit, že budou moje, jakmile ta legislativa přijde.

Která témata jsou tedy ta „vaše“?

Konkrétně bych zmínila vše spadající pod název Budoucnost války, tedy autonomní zbraňové systémy, umělá inteligence, ale i hybridní hrozby či kyberhrozby. Patří sem i dezinformace, které se v současnosti hodně probírají. Účastním se mnoha konferencí, při nichž se v tomto ohledu vzděláváme navzájem. Určitě to bude velké téma i do budoucna, takže se na něj teď připravuji asi nejvíc.

Před volbami jste mezi svými cíli zmínila i světový mír. Ovlivnila nějak dosavadní práce v Europarlamentu vaše postoje?

Světový mír je stále třeba, je nutné tu myšlenku udržovat a zahrnovat do svých činů. Každopádně ohledně postojů se nic nezměnilo, parlament mi ideály nevzal. Zároveň jsem doufala, že je možná trochu silnější, ale o to víc se chci angažovat mimo jeho zdi. Moje pozice mi totiž dává možnost bavit se s lidmi, kteří by se se mnou jinak nebavili, a zjišťovat informace, které bych třeba jinak nezjistila.

Když se pozastavíme nad vašimi jednotlivými prioritami, jaký pokrok je například v otázce zbraňové legislativy?

Momentálně je v parlamentu návrh zákona ohledně takzvaného dvojího využívání zbraní. To velice zjednodušeně znamená, že je lze používat jak pro civilní, tak vojenské účely a nyní probíhá docela citlivá debata ohledně toho, jak je regulovat či využívat. Jedná se o legislativu z minulého období, po jejím dořešení to téma zčásti převezmu já. Takže se do toho snažím zapojovat už teď a být dobře informovaná.

Při hlasování chyběla Rozhovor vznikl ještě před hlasováním europoslanců, kteří schválili složení nové Evropské komise. Markéta Gregorová u toho však nebyla, těsně předtím podstoupila akutní operaci slepého střeva. „Zkomplikovalo mi to práci, nemohla jsem jet do Štrasburku rozhodovat o extrémně důležitých věcech, mimo nové Komise například o klimatické nouzi či ruské intervenci v případě Litvy. Kolegové mě museli hodně přesvědčovat, abych nenaskočila do letadla,“ popsala.

Když se oblasti rozdělují, člověk vyjednává s dalšími zájemci. Mně se podařilo dohodnout s kolegyní z Německa, že ona se bude soustředit na export konvenčních zbraní do krizových oblastí, což je u nich velké téma. Budu jí samozřejmě pomáhat, ale můj hlavní zájem je v té budoucnosti, autonomních systémech či umělé inteligenci.



Vaší další prioritou je klimatická neutralita. Jaká je situace tam?

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová slíbila nějaké závazky, ale bude samozřejmě záležet na tom, s jakými lidmi bude operovat. Její sliby jsou jedna věc, nicméně bude záležet jednak na komisařích a jednak se bude muset poprat s protesty některých států.

Takže zde nebudu ani předjímat, ačkoliv je důležité, aby se závazky naplnily, včera bylo pozdě. Já se budu snažit být konstruktivní a všem aktérům pomáhat, i když nejsem v relevantních výborech. Ale tomu by se měli věnovat všichni, i mimo svůj hlavní záběr.

Aktivně se zasazujete o zlepšení informovanosti o Evropské unii, například online na sociálních sítích či videi na YouTube, ale i skrz různé výjezdy za občany. Tato snaha přetrvává?

Rozhodně, když tady mluvím o nějaké veřejné službě, není to jen plácání do vzduchu. Musí to být, ačkoliv je to občas náročné. Když neustále jezdím do České republiky, tam z města do města a pak třeba i kvůli tomu nabourám…

To se vám stalo?

Asi před měsícem, jen lehce. Byla to malá nehoda, ale nákladná. Vyplývalo to ze situace, kdy jsem přijela z Bruselu brzy ráno a potřebovala jsem dopoledne přednášet na jednom gymnáziu. Nestíhala jsem a trochu jsem to hnala, což způsobilo, co to způsobilo. Takže teď už se snažím všechno organizovat trochu lépe, pak sice stihnu méně, ale člověk u toho zase nepřijde k úhoně.

Jezdíte tedy za žáky do škol?

Nejen na střední, ale i vysoké, pokud mají zájem. Teď jsem byla na Ekonomicko-správní fakultě v Brně, kde se mimo jiné učí práce v evropských institucích. Což možná trochu zní jako nošení dříví do lesa, ale je to užitečné. Mají své bubliny a pokud jim řeknete, jak to tady funguje a oni pak díky tomu přijedou na stáž do Parlamentu nebo do Komise, tak pak můžou po návratu říkat, jak to tady funguje doopravdy. Čímž budou tuhle část práce dělat za mě.

Takže mi přijde důležité informovat i vysokoškoláky, kteří už nějaké širší povědomí mají. Byla jsem zatím jen v Jihomoravském kraji na besedách nebo jsem moderovala hospodský kvíz. Plánuji však navštívit všechny kraje, nechci se uzavřít v Brně, i když ho mám nejraději.

Markéta Gregorová Od letoška je za Piráty členkou Evropského parlamentu ve frakci Zelení/ESA

Současně je místopředsedkyní Evropské pirátské strany

Dále zastává pozice místopředsedkyně Parlamentního shromáždění Euronest, členky výborů pro Mezinárodní obchod (INTA), Zahraniční věci (AFET), podvýboru pro Bezpečnost a obranu (SEDE) či členky delegace pro vztahy s NATO

Bývalá zastupitelka Brna, po komunálních volbách 2018 vystupovala proti vznikající brněnské koalici Pirátů s ODS, lidovci a ČSSD a vzdala se postu radní pro kulturu.

Jak vnímáte současnou situaci doma u Pirátů, v poslední době vyplavala na povrch řada vnitřních problémů?

Vnímám ji jako dost ozdravnou, protože z mého úhlu pohledu už bylo na čase. Když jsme se dostali do Sněmovny, tak jsme se snažili nějak zkonsolidovat. Najali jsme i člověka, který pomáhá firmám se vyvíjet. Bylo nutné se poprat s tím, že početně rosteme, a také nastala centralizace, kdy veškerá placená síla byla v Praze v té Sněmovně.

Tehdy se předsednictvo navolilo z poslanců, což jsem nekvitovala moc s povděkem. Je to dost náročná činnost a podle mě je potřeba to víc namixovat, ať je možné sledovat všechno. Kdyby tam byli poslanci, někdo z regionů, klidně i europoslanec….Ať si každý hlídá, aby jeho oblast nebyla ignorovaná a všichni mají všechno, co potřebují k růstu a fungování.

Pomohla přítomnost člověka zvenčí?

Je hezké, že se snažíme vyvíjet, ale nejsme firma. Vznikli jsme na členské základně a iniciativě, a pokud jsme najali člověka, co běžně pomáhá firmám, tak je jasné, že nám nemohl pomoci úplně dobře. Jsme teď na novém rozcestí, stejně jako jsme byli v roce 2017. Tedy jak se poprat s tím, že jsme nějak vyrostli, něco se povedlo a zároveň jsme nějaké věci zanedbali.

Jsou to spíš symptomy toho problému a já bych se raději zabývala celým systémem, aby vzniklo funkční prostředí. Proto třeba chci kandidovat do předsednictva.

Myslíte, že transparentní fórum, které Piráti používají ke komunikaci, je pořád správná cesta? Nebylo by ve světle současných událostí na místě něco změnit?

Zůstávám zastáncem fóra, samozřejmě za předpokladu, že se k sobě budou všichni chovat slušně a normálně. Nejsem fanoušek zveřejňování soukromých konverzací, nicméně to je něco jiného. Když všichni budou dodržovat zásady slušného chování i soukromí, tak jsem pro, aby se tam dál všechno probíralo. Je to na české scéně unikátní.

Všichni jsou jen lidé a dělají chyby, mají nějaké předpoklady nebo emoce. Že všechno musí řešit transparentně, je trochu nutí se chovat adekvátně situaci. Ale myslím si, že bychom to měli dělat víc, abychom šli ostatním příkladem ve smyslu „Podívejte se, když budeme mít tenhle transparentní registr kontaktů a bude aktualizovaný a bude fungovat, tak pak uvidíte, že při aplikaci na státní správu se omezí korupce a podobně“. Takže já to vnímám pozitivně.