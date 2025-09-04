Rusko a Čína budují armády, aby přetvořily globální řád, řekl v Praze šéf NATO

  10:41aktualizováno  10:53
Na Pražském obranným summitu vystoupil generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. „Rusko je a v dohledné budoucnosti zůstane destabilizační a konfrontační síla v Evropě a ve světě,“ zdůraznil. NATO podle něj musí více investovat do obrany. Také řekl, že Rusko a Čína budují své armády, aby přetvořily globální řád.
Rusko a Čína investují do budování svých armád ne kvůli přehlídkám, ale aby uplatňovaly svůj vliv a pokusily se přetvořit globální řád, řekl Rutte. (4. září 2025) | foto: ČTK

„Rusko a Čína investují do budování a modernizaci svých armád nejen kvůli přehlídkám, ale aby uplatňovaly svůj vliv, pokusily se přetvořit globální řád a podryly svobodu a demokracii,“ uvedl Rutte.

Aby se Evropa udržela v bezpečí, potřebuje podle Rutteho mnohem větší vojenské kapacity, než nyní má. Rusko podle něj dává 40 procent ze svého rozpočtu na válečnou ekonomiku. „Rusko je a v dohledné budoucnosti zůstane destabilizační a konfrontační síla v Evropě a ve světě,“ řekl. Evropa a Spojené státy tak musí společně v NATO investovat do obrany a zrychlit výrobu.

Debata o oblastech Ukrajiny okupovaných Ruskem je nevyhnutelná, míní Rutte

Rutte v projevu připomněl závazek členských zemí NATO, které se na červnovém summitu aliance dohodly na navýšení výdajů na obranu na pět procent hrubého domácího produktu (HDP) do roku 2035. Výdaje mají být rozdělené na 3,5 procenta HDP na „tvrdou obranu“ a na 1,5 procenta HDP na další výdaje, například infrastrukturu.

„Pět procent je hodně peněz, ale je to to, co potřebujeme,“ řekl ve čtvrtek Rutte. NATO má podle něj jasné cíle schopností, které potřebuje a státy je musí naplnit. „Máme nákupní seznam, ale abychom mohli nakupovat, potřebujeme peníze,“ dodal.

Dobrou zprávou podle něj je, že evropští spojenci zintenzivňují své úsilí v oblasti obrany, a to včetně Česka. Současná vláda Petra Fialy (ODS) naplánovala postupné zvyšování obranných výdajů na tři procenta hrubého domácího produktu v roce 2030. Ve čtvrtek se Rutte setká také s premiérem Petrem Fialou, se kterým bude jednat o bezpečnosti i pomoci Ukrajině.

Fiala se setká s šéfem NATO, budou jednat o bezpečnosti i Ukrajině

Mezi řečníky na summitu je také švédský ministr obrany Pal Jonson, náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka či vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jiří Šedivý.

Akci pořádá britský think-tank Mezinárodní institut pro strategická studia (IISS), ve středu večer ji na Pražském hradě zahájil ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu). Potrvá do pátku.

Summit si klade za cíl vytvořit platformu pro setkávání politických, vojenských a průmyslových lídrů a diskutovat o nejúčinnějších způsobem budování obranných kapacit v euroatlantické oblasti. Předchozí ročník se v Praze konal loni v listopadu, vystoupil na něm mimo jiné prezident Petr Pavel.

Lipavský ve středu ve svém úvodním projevu mimo jiné uvedl, že Rusko vede nevyhlášenou a hybridní válku proti Západu již velmi dlouhou dobu. Řekl to s odkazem i na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, za kterými podle tajných služeb stála ruská vojenská rozvědka GRU. Řekl také, že Severoatlantická aliance (NATO) byla podle něj velmi pomalá ve vyvozování důsledků i po ruských agresivních krocích na Krymu a v Donbasu.

Nejčtenější

4. září 2025  10:57

