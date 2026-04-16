Babiš se setká s šéfem NATO Ruttem, proberou summit NATO i výdaje na obranu

Josef Dyntr
  16:04
Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek v Praze setká s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Markem Ruttem. Jednat mají o českých aliančních závazcích a armádě. Po jednání je od 18:35 naplánovaná tisková konference, kterou můžete živě sledovat na iDNES.cz.

„Určitě se budeme bavit o summitu NATO, o situaci na Blízkém východě a hlavně o důležité páteční videokonferenci k situaci v Hormuzském průlivu, které se zúčastním za Českou republiku,“ avizoval ve středu premiér Babiš.

Generální tajemník NATO Mark Rutte (3. února 2026)
Premiér Andrej Babiš
Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě. (22. října 2025)
Pravidelné ústní interpelace na členy vlády. Na snímku předseda vlády Andrej Babiš (ANO). (12. března 2026)
11 fotografií

Prezident Petr Pavel, někdejší předseda vojenského výboru NATO, označil schůzku za logickou. Novinářům ve středu na závěr své návštěvy Argentiny řekl, že šéf NATO před summitem většinou kontaktuje země, u kterých by mohl nastat nějaký problém. Rutte podle prezidenta samozřejmě vnímá, že Česko je spíše pod hranicí výdajů na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP).

„Mark Rutte určitě chce, aby ten summit proběhl hladce, abychom směřovali k naplňování našich závazků, které jsme přijali loni v Haagu, a ke kterým se zatím vláda příliš otevřeně nehlásí,“ uvedl Pavel.

Rutte míří za Babišem. Šéf NATO jezdí tam, kde cítí problém, míní Pavel

Američtí diplomaté nedávno kritizovali Česko za to, že ve schváleném rozpočtu neplní své alianční závazky týkající se obranných výdajů. Česká vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP. Nad dvě procenta HDP se dostanou pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.

Spor kvůli summitu NATO

V Česku se v posledních týdnech vyostřil spor o to, kdo bude zemi zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiš po pondělním jednání kabinetu řekl, že na summit pojede určitě vládní delegace a že si neumí představit, co by tam dělal současně i prezident Pavel, který dříve avizoval, že má v úmyslu delegaci vést.

Na summit NATO mají jet Babiš, Macinka a Zůna, schválila vláda. S Pavlem nepočítají

Nositelem zahraniční politiky je vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal premiér. Babiš v pondělí také opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se koná až za tři měsíce.

Pavel v úterý novinářům v Argentině řekl, že nechce otázku své účasti na summitu NATO komentovat, dokud se s Babišem nesejde a nebude mít možnost si s ním promluvit také o jeho důvodech ke změně zavedených zvyklostí. Českou republiku na aliančních summitech v naprosté většině případů zastupoval prezident, členy delegace někdy bývali šéfové vlád, ministři obrany i další členové vlády.

Dětinský způsob válčení, i prezident může vládě znepříjemňovat život, pohrozil Pavel

Armádní letadlo mířící na summit NATO vyčlenila vláda pro Babiše a ministry zahraničí obrany Macinku a Zůnu, vyplývá z přílohy usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů, které kabinet schválil v pondělí.

