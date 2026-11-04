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Uran na autě i špionážní prach. Důstojník CIA líčí boj s estébáky v Československu

Matěj Svěrák
Exkluzivně   15:24

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Bývalý zástupce ředitele CIA Mark Kelton v 80. letech působil v socialistickém Československu jako špión a zpravodajský důstojník. (4. listopadu 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

U americké CIA působil jako šéf kontrarozvědky, své první velké zkušenosti ale nabral jako špión v Československu. Mark Kelton v unikátním rozhovoru pro iDNES.cz vzpomíná na tvrdý souboj s komunistickými tajnými službami. „StB nám odposlouchávala telefonní linky, měli štěnice v bytech a sledovali naše auta,“ říká Kelton, jenž je hostem konference Ústavu pro studium totalitních režimů.

Na konferenci o tajných službách v době studené války, kterou tento týden v Praze pořádá Ústav pro studium totalitních režimů, budete hovořit o roli CIA v Československu. Jakou jste v té době zastával funkci?
V letech 1984 až 1986 jsem působil jako zpravodajský důstojník CIA v Praze. V praxi to znamenalo řízení operací namířených proti komunistickým zpravodajským službám.

A jaké to bylo?
Bylo to náročné. Opravdu velmi náročné. Působit v prostředí, které ovládá nepřítel, je myslím vždy velmi obtížné. Je to velká zkouška schopností. Pro mě to bylo střídavě vzrušující a i děsivé. Je ale skvělé dosáhnout vítězství ve jménu svobody přímo na nepřátelském území. Když říkám nepřítel, nemyslím tím tehdejší obyvatele Československa ani český národ. Tím protivníkem byly komunistické zpravodajské služby, to byli lidé, kteří nás sledovali a snažili se nás přistihnout při schůzkách s agenty. V terminologii CIA nejsou totiž agenti přímo zpravodajští důstojníci CIA.

Některé aspekty jsou sice ve filmech zachyceny docela dobře, ale ten druh strachu a neustálého napětí člověk skutečně pochopí, až když si to sám prožije.

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