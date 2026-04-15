Pokud by prošel návrh, který v úterý představila koalice, budeme svědky proměny veřejnoprávních médií na státní, jak se někteří obávají, nebo je to příliš katastrofický scénář?
Samotné financování ze státního rozpočtu nelze přímo vnímat jako zestátnění, protože tento model má zhruba polovina evropských zemí. To ale neznamená, že to není významné riziko z hlediska politické nezávislosti. Může se stát, že se média budou víc chovat jako státní právě kvůli tomu, že budou podstatně více než dosud odkázána na dobrou vůli politiků. Jinými slovy, tímto krokem by se prolomila bariéra spočívající v tom, že státní rozpočet a jeho priority na jedné straně a financování médií veřejné služby na straně druhé, jsou oddělené.
Dobrým příkladem by mohlo být Norsko, kde systém financování přímo z rozpočtu funguje bez nepatřičných politických zásahů, ale to není díky sofistikovanému systému brzd, nýbrž díky politické kultuře. Než přebereme norský model, potřebovali bychom nejdříve norskou politickou kulturu a norské politiky.