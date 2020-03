Začínají se kriminalizovat názory, řekla Maříková, kterou chce stíhat policie

Na některém z dalších zasedání dá výbor doporučení Sněmovně, zda má žádosti vyhovět.



„ČR, která si říká demokratická země, začíná kriminalizovat politické názory, které nejsou elitám EU po chuti,“ řekla Maříková Stíhání chápe jako o pokus o zastrašení lidí s vlasteneckými názory.

Celý klub SPD stojí podle šéfa hnutí Tomia Okamury za Maříkovou. „Znakem každé totality je konec svobody veřejně vyjadřovat své názory. Nejde jen o migranty, ale o svobodu, která odlišuje totalitu od demokracie,“ řekl Okamura.



SPD v usnesení předsednictva uvedla, že žádost policie považuje za politickou kriminalizaci Maříkové a SPD, řízenou ministrem vnitra a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

„Na rozdíl od SPD, která kdyby měla ministra vnitra, by se pravděpodobně takto snažila policii ovlivňovat, já dodržuji zákony. Do trestních kauz nemohu zasahovat,“ uvedl Hamáček.

Vyjádření politiků zatím naznačují, že Sněmovna Maříkovou policii nevydá. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamovářekla, že klub její strany se kloní k názoru exministra Miroslava Kalouska. Ten výrok Maříkové označil jako odpudivý, ale stíhání na jeho základě by považoval za nebezpečný precedens do budoucna. „Výroky jsou to naprosto nehorázné a odsouzeníhodné, ale je to politické vyjádření, které bychom měli pokrýt imunitou,“ dodala Adamová.

„Osobně to neschvaluji a myslím, že to svědčí o tom, jaký je to člověk. Ale takových podobných výroků koluje na sociálních sítích velké množství. Nemyslím, že by poslanec měl být stíhán za veřejné výroky,“ řekla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová. „Pokud mohu mluvit sama za sebe, říkám, že vydání nepodpořím,“ dodala.

Komunista Zdeněk Ondráček (řekl, že Maříková by neměla být vydána. „Vzhledem k tomu, co o té kauze vím a jaké výroky proběhly médii daleko dřív, než je zmínila paní poslankyně, tak si myslím, že je to politický proces,“ uvedl Ondráček.

„Vyslechnu si nejprve, co k tomu řekne mandátový a imunitní výbor, co k tomu řekne paní poslankyně,“ řekla iDNES.cz Jana Černochová z ODS k tomu, jak bude o vydání poslankyně SPD Maříkové hlasovat.