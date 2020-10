Sčítání lidí i dobytka. Proč se za Marie Terezie začaly číslovat domy

Ve čtvrtek to bude 250 let od počátku číslování domů v Praze. Zde došlo nejméně ke trojímu velkému označování domů číslicemi, o to první se v českých zemích zasloužila císařovna Marie Terezie. Vydala v březnu 1770 ve Vídni patent, který nařizoval sčítání lidu, tažného dobytka a domů v mocnářství. V platnost vstoupil 1. října, první číslování pražských domů trvalo rok.