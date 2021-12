Antropoložka: Algoritmy sociálních sítí posilují radikální obsah, je více vidět

Během pandemie přinesly sociální sítě jednak vlnu solidarity a pomoci, jednak vlnu konspiračních teorií. Myslíte si, že obecně jsou sociální sítě spíše prospěšné, nebo naopak škodlivé?

Na jednu stranu jsem skeptická to na sociální sítě svádět. Hodně se mluví o radikalizaci lidí, protože jsou na Facebooku, senioři čtou řetězové e-maily a podobně. A já si myslím, že když vše svádíme na technologie, trochu se míjíme s podstatou problému. Sociální sítě mají vždy schopnost něco posilovat – radikalizace se na sociálních sítích určitě odehrává, na to jsou výzkumy. Spíše ale jen posilují tendence, které ve společnosti už jsou.

Není třeba možné říct, zda by bez sociálních sítí bylo méně nebo více těch, kteří věří konspiračním teoriím. Možná by jich bylo stejně. My toho ale o nich více víme, jsou více vidět a komunikace je rychlejší. Proces radikalizace je rychlejší. To ale neznamená, že kdybychom sociální sítě vypnuli, že by problém zmizel a všichni najednou získali důvěru ke zdravotníkům.