Pozůstalí se hádají, zda žena najela i s dětmi do popelářů úmyslně

Už rok se totiž Marie s otcem malých dívek o děti soudila a ten spolu s jednou z jejích starších dcer teď tvrdí, že soud právě na konci týdne dvě malé děti přiřkl do péče jemu a matka tak reagovala zkratkovitě. Naopak rodina ženy tvrdí, že je to nesmysl, že by holčičkám nikdy neublížila.



Automobily se srazily v mírné levotočivé, avšak přehledné zatáčce. Seat vyjel ke středu silnice a srazil se s levou částí náklaďáku. Soudní znalci, kteří střet vyšetřují, zatím nechtějí dělat oficiálně závěry. „Nicméně pokud chce někdo spáchat sebevraždu, nemá problém narazit do nákladního automobilu přímo čelně, protože střetu se většinou nedá zabránit. V tomto případě se auta srazila svými levými rohy,“ říká zdroj blízký vyšetřování MF DNES.

Policie nehodu vyšetřuje jako usmrcení z nedbalosti a pracuje s několika verzemi. Ty hlavní jsou, že žena přejela do protisměru proto, že se nevěnovala řízení - ať už třeba kvůli používání mobilu za jízdy nebo třeba proto, že se mohla otočit dozadu na své dvě dcery. Další verzí je třeba nepozornost a vyloučen zatím není ani úmysl.

Nicméně jedna věc je už teď jasná - automobil rozhodně nejel podle informací MF DNES rychlostí 180 kilometrů v hodině, což byla cifra, na které se po střetu zastavila rafička tachometru zdemolovaného seatu. Bouraná vozidla zůstala po střetu zhruba dvacet metrů od sebe a policie ví z výslechu svědků, že rychlost vozu mohla být zřejmě mezi 80 až 90 kilometry v hodině.

Žena obvinila muže z týrání, on ji z psychických problémů

Marie H. se od svého přítele, se kterým měly dvě dcery, odstěhovala z Mladoboleslavska loni před Vánocemi - přesně 21. prosince. Nastěhovala se do malé obce Bulovka ve Frýdlantském výběžku ke svým rodičům a tady také začala pracovat. Jako asistentka pedagoga ve zdejší základní škole. Zhruba před dvěma měsíci si našla nového přítele. S bývalým přítelem Martinem K. žila osm let, jejich boj o děti byl složitý a plný vzájemného obviňování.

Žena jej obvinila z psychického týrání dětí, sexuálního zneužívání a on zase ji z toho, že má psychické problémy, je výbušná a impulsivní. Nutno dodat, že policie všechna obvinění Martina K. odložila.

Ačkoliv není zatím jasné, proč k nehodě došlo, nejstarší dcera mrtvé řidičky Martina H. je přesvědčena, že její matka spáchala i s dětmi sebevraždu. Ve sporu o děti stála na straně Martina K., muže, který je jejím otčímem. Nahrála na sociální síť video, ve kterém tvrdí, že úřady její matce ve sporu o děti nadržovaly. „Veškeré státní orgány včetně kriminální policie byly několikrát upozorněny mnou, sestrou a otčímem, i jinými členy rodiny, že máma není zcela psychicky v pořádku a je schopna dětem vážně ublížit,“ tvrdí dívka.

Písemné posudky psychologů či psychiatrů, které by její slova dokládaly, ale zatím rodina nezveřejnila, otec mrtvých dívek jen zveřejnil fragment jakéhosi e-mailu, ve kterém údajně 20. srpna upozorňoval na to, že dětem může hrozit nebezpečí. „E-mail“ ale nemá žádnou hlavičku, žádného adresáta a jde jen o obyčejný vytištěný text.

„Již několikrát jsem dokládal a nabízel podklady (fotky, nahrávky, svědectví), které by vám přiblížily stavy, do kterých se matka dostává. Výhrůžky smrtí vlastní a dětí nebyly ojedinělé. Mám důvodné obavy, aby matka neublížila dětem ve snaze ublížit mě, tak jak to dělala v domácnosti, když jsem spolu žili,“ stojí v textu.

Případem se zabývá i radnice

Ověřit, zda jde skutečně o e-mail a zda byl odeslán na úřady či policii či zda vůbec vznikl před samotnou tragédií, v tuto chvíli nelze. Stejně tak to, zda měla žena psychické problémy.

I když policie už pokročila ve vyšetřování nehody, sdělit v tuto chvíli jakékoliv informace nechce. „Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebudeme poskytovat žádné informace,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Případ chce nyní vyšetřovat i radnice ve Frýdlantu. Právě její sociální odbor péči o děti řešil. „OSPOD Frýdlant nefiguroval v kauze jako kolizní opatrovník, pouze prováděl jednotlivé úkony, které si od něj vyžádal OSPOD Magistrátu města Mladá Boleslav a Okresní soud v Mladé Boleslavi. Nicméně osobně budu požadovat, aby správnost a zákonnost těchto úkonů, které OSPOD Frýdlant prováděl, prošetřil nadřízený orgán, kterým je odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje,“ řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.