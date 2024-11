Lidé se ve Strašnicích rozloučí s bývalou ministryní Benešovou

Na Benešovou po její smrti vzpomínala řada předních českých politiků. „Byla to skvělá a čestná žena a nejlepší ministryně spravedlnosti jakou jsem poznal,“ uvedl pro iDNES.cz bývalý prezident Miloš Zeman.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil Benešovou za skvělou právničku a čestnou ženu. „Bylo mi ctí, že dělala ministryni spravedlnosti v naší vládě,“ dodal.

Advokátka a někdejší prokurátorka Benešová se koncem 90. let dostala do čela Nejvyššího státního zastupitelství. Později vstoupila do sociální demokracie, kromě funkce místopředsedkyně strany se ujala také postu stínové ministryně spravedlnosti.

Ministryní se stala v dubnu 2019 ve vládě Andreje Babiše, to už jako nestranička za hnutí ANO. Její nástup do funkce vyvolal vlnu demonstrací pořádaných spolkem Milion chvilek. Na dvou hlavních demonstracích na Letenské pláni se tehdy pokaždé sešlo přes čtvrt milionu lidí.

Po odchodu z funkce v roce 2021 Benešová uvedla, že demonstrace podle ní nespravedlivě poškodily její profesní pověst.