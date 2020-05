Krejčíř je bezpečnostní riziko, Smartwings bych podpořila, říká Benešová

Benešová v rozhovoru promluvila mimo jiné o novém předsedovi Nejvyššího soudu, kterého vybírá prezident Zeman a jehož jméno je jí záhadou, či o veřejně diskutované pomoci společnosti Smartwings. Ta sice po uskutečnění rozhovoru vstup státu do firmy odmítla, podle Benešové by však šlo o pomoc národnímu dopravci.

V posledních dnech je tématem pomoc státu společnosti Smartwings. O nákupu podílu ve společnosti státem mluvil například ministr Karel Havlíček. Vy sama jste nedávno naznačila, že každý z podnikatelů by měl mít „vatu“ na přežití. Má stát Smartwings pomoci?

Vůbec jsem to nemyslela zle, sama jsem podnikatel. Vím, co to znamená nemít rezervu. Moje kancelář sídlí v zátopové zóně. Leccos jsme zažili, víme, že nemůžeme vybrat účet úplně do konce, že musíme mít finanční rezervu a musíme přemýšlet dopředu. Toto jsem myslela. A ne, že chci pourážet podnikatele. Já si jich vážím. I na vládě jsem hlasovala v jejich prospěch.

Vy jste poukazovala na to, že podnikatelé musí mít rezervu. A teď vaši vládní kolegové navrhují pomoc Smartwings.

Pokud vím, tak pan Šimáně (podnikatel Jiří Šimáně – pozn. red.) má ve společnosti 14 procent, dále tam mají podíl Korejci, plus do toho celého spadly ČSA jako takový přívažek. Jde o to zachránit národního dopravce, a ne Smartwings. Když to neuděláme, tak nám linky seberou Katovice a jiná města. Jak bychom létali? Přes Mnichov, přes Katovice. Ale to není na pořadu dne. Zároveň ve Smartwings mají podíl Korejci, kteří se o to ale přestali starat. Takže to taky není ideální. A kdo to tehdy způsobil? To bylo za vlády Mirka Topolánka.

Takže vy byste podpořila nějakou pomoc této firmě?

Pokud to bude rozumné a stát tam bude mít rozhodný podíl, tak ano. Bude to národní dopravce. Toho chceme zachránit.

Nového předsedu Nejvyššího soudu neznám

O víkendu jste měla mít schůzku s prezidentem. Měla jste se ho zeptat na to, zda už někoho vybral na post předsedy Nejvyššího soudu. Došlo na to?

Zeptala jsem se, pan prezident mi odpověděl. To jméno je pro mě naprosto neznámé. Nebudu ho zatím zmiňovat, to je výsostné právo prezidenta.

Vám opravdu to jméno nic neříká?

Předsedu Nejvyššího soudu vybírá pan prezident. Jméno si vybral on. Jsem sama zvědavá, až nám ho oficiálně představí.

Můžeme tedy předpokládat, že v následujících týdnech to prezident oznámí?

Tvrdil mi, že to rozhodne v nejbližší době. Tečka (Miloš Zeman chce nového předsedu oznámit ve středu, podle serveru Česká justice by jím mohl být i Petr Angyalossy – pozn. red.).

Pana prezidenta kritizovala šéfka Soudcovské unie Daniela Zemanová, že nepostupuje průhledně. Vnímáte to tak?

Takto přímo to nevnímám. Jak jsem řekla, je to jeho právo. Já jsem svého kandidáta oznámila, za toho jsem bojovala. Jestli nebude zařazen do užšího výběru, tak to je právo prezidenta. Jsou ale jasné parametry, že musí jít o soudce u Nejvyššího soudu. Z těch pan prezident vybírá. Pokud si dobře vzpomínám, tak i bývalý prezident Havel nic neoznamoval, s kandidáty jednal a pak vyhlásil jméno. Jestli se tam dějí nějaké zákulisní věci, tak do těch já nevidím. Nevím, zda do nich vidí paní Zemanová. Zvláštní, že se o situaci zajímá až ve chvíli, kdy je rozhodnuto.

Padlo na schůzce téma amnestie?

Ne, vůbec, nikdy. To téma je zveličené. Když přišla epidemie, tak jsme sledovali, co se děje v Itálii. Zároveň jsem měla častý kontakt s generálem Dohnalem (Petr Dohnal, šéf vězeňské služby – pozn. red.), zavřeli jsme věznice, protože jsme se báli, aby tam vir nebyl zanesen. V podstatě jsme jen sledovali situaci v okolních zemích, kde se amnestie vyhlašovaly. Brala jsem to v potaz, kdyby bylo nejhůř. Ale byly to jenom teoretické úvahy.

Vy jste zmiňovala, že by to bylo na stole, tak až po ukončení nouzového stavu. To teď nastalo…

Pan prezident se jasně vyjádřil, že žádnou amnestii nedá.

Koronavirus by ve věznicích mohl být problém. Máte informace, zda se vězni testovali? Jak se dodržovala opatření?

Já mám za to, že rychlotesty probíhaly. Vir se tam nedostal, díky včasným opatřením. Máme jeden kuriózní případ, a to vězeňkyni, co je ve vazbě. Ona nákazu šířila a museli jsme ji za to umístit do vazby. Na to je vybavená brněnská věznice, kde je infekční oddělení.

Skutečně v samém zárodku jsme zakázali návštěvy, bylo to největší riziko nákazy. Vězňům jsme to kompenzovali minutami na telefon navíc. Tento týden se pak začínají rozvolňovat pravidla návštěv. Může přijít jeden příbuzný, musí se mu měřit teplota, budou se instalovat plexiskla.

Některé soudy jsou skoro zbytečné

Začátkem roku proběhla i debata o lékařích ve věznicích zejména s ohledem na Davida Ratha. Měli jste řešit, zda by odsouzený doktor mohl v této praxi pokračovat i ve vězení. Posunulo se to nějak?

Nevím o tom, že by se to posunulo. Nebylo to na pořadu dne. Máme problém s lékaři, protože ve věznicích nechce nikdo sloužit. Ale že by nás vytrhli odsouzení, to si také nemyslím. Ono jich ve výkonu trestu tolik není. Když se to vyselektuje, tak zbývá jeden, možná dva. Budeme spíše shánět pomoc, abychom lékaře lépe odměňovali a aby přicházeli zvenčí.

V ČT jste mluvila o tom, že by soudci z trestních soudů mohli být dočasně přeřazeni na civilní soud. Jak si něco takového konkrétně představujete?

Takto to nebylo řečeno. My narážíme na to, že některé okresní soudy jsou už skoro zbytečné. Tabulky neodpovídají tomu, jak společnost funguje. Klesla kriminalita, to výrazně. Pak máte situaci, kdy na civilním úseku, teď konkrétně na správním, je přetíženost, a na trestních klesá agenda. Takže musíme tabulky přeorganizovat tak, aby to odpovídalo realitě.



Nebylo to míněno tak, že já budu soudce přeorganizovávat, to vím, že nemůžu, ale je to na předsedech soudů. Určitě by se měla měnit i mapa soudů. Bude to na předsedech soudů, ti si to musí zorganizovat. My jim přidělujeme tabulky, a o ty jde. Budeme je překopávat. Ale to není na pořadu tohoto volebního období.

Myslíte si, že přetíženým soudům by mohli pomoci i notáři, kteří by například převzali agendu nesporných rozvodů?

Tomu já rozhodně fandím. Bylo by to zajímavé i pro občany, protože kdo chodí rád k soudu? Když máte jednoduchý rozvod, na kterém se domluvíte, tak proč by to nemohlo proběhnout před notářem?

Takže si myslíte, že je to na delší dobu?

U notářů nyní pracujeme na notářském řádu, na stole máme mimo jiné i zvýšení jejich odměn. Což jsem tedy zvědavá, jak tedy teď projde, když do toho vletěl koronavirus a bude tady dluh. Je to však předjednané s ministerstvem financí, ale konečné slovo teprve paní ministryně řekne. Já si myslím, že tomu nebude bránit, je to rozumný krok. Nezvyšovalo se to asi 10 let

Jak osobně to vnímáte vy s ohledem na průtahy soudů? Ty omezily svou činnost kvůli pandemii.

Nutné věci se soudily, takže vazební řízení probíhala, tam, kde to šlo. Naopak je nyní přetlak obsílek, takže se dohání, co se dá. Dokonce to nařizují už i na léto, takže si jsou vědomi toho, že nějaký ten skluz je. Budou se snažit vše přes léto dohnat.

Předseda Městského soudu v Praze pan Vávra uvedl pro Lidové noviny, že podle něj se justice s nedodělky v posledních měsících vypořádá nejdříve za rok.

Praha je specifická, tady se koncentrují velké a složité kauzy. Takže ve svém odhadu pan Vávra může mít pravdu. Já jsem přesvědčená, že to doženou.

O novele o státním zastupitelství a Krejčířovi

Deník N nedávno informoval o tom, že nebudete tlačit na prosazení novely o státním zastupitelství. Vy jste ji na vládu předložila loni v srpnu. Na program se ještě nedostala, jak to?

Já jsem úkol splnila. Vyjednávala jsem i s nejvyšším státním zástupcem. Pak jsem oznámila panu premiérovi výsledek. Novela je na vládě, legislativní radou prošla v září. Je věcí posouzení, zda bude posunuta vpřed. Do toho vlítla epidemie, vše se posouvá.

Proč od té novely couváte?

Já necouvám. Já jsem ji předložila, čekám, že půjde na vládu.

Deník N odkazoval na nejvyššího státního zástupce, který se prý s vámi domluvil, že novelu nebudete aktivně prosazovat.

To je zase věc, jak to interpretují na Nejvyšším státním zastupitelství. Já od ní necouvám, to bych ji stáhla.

Takže se ji budete snažit prosadit?

Je to v programovém prohlášení vlády. Kdybych byla ministrem tehdy, tak bych to třeba nedělala. Pro mě to až tak důležité nebylo. Protože to tam ale je, tak je teď věcí vlády, jestli to bude dál považovat za prioritu.

Jak to vypadá s vydáním Radovana Krejčíře? Jste nějak v kontaktu s jihoafrickým ministerstvem spravedlnosti?

Jsme, ale žádné posuny tam nebyly. Má to v gesci pan náměstek Kohout a ten chodí vyjednávat. Je v pravidelném kontaktu s panem náměstkem Smolkem z ministerstva zahraničních věcí. Pokud já sama vím, tak se nic zatím nezměnilo. Na tahu je ministr spravedlnosti Jihoafrické republiky.

A pořád je tedy snaha o to, aby byl vydán do Česka?

Nezaznamenala jsem nyní, že by byla nějaká extra snaha. Pořád žádost visí u jihoafrického ministra. O to požádal tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Už se to táhne dlouho. To téma se pořád vrací, například kvůli tomu požáru vily. Zřejmě by stál o to se vrátit, protože tady ho čeká fešáčtější kriminál než tam. Je to však obrovské bezpečnostní riziko. Pamětníci mě informovali o tom, že když to bylo projednáváno na Bezpečnostní radě státu, vyhodnotili to jako bezpečnostní riziko.

Ale přesto usilujeme, aby se vrátil?

Nemůžeme to vzít zpátky. Je to žádost z roku 2007, to jsme ani nevěděli, že spáchá další zločiny. A to už nelze vzít zpátky.

Náplň práce: legislativní rada vlády

Jaká je nyní situace s elektronickými náramky? Několik kusů bylo dodáno pozdě a to ještě ve špatném stavu.

Řešíme to, aby systém fungoval, protože se osvědčil. Lpíme na tom, aby fungoval dál. Hrozně mě mrzí, že firma selhala (konkrétně jde o izraelského dodavatele SuperCom – pozn. red.). Mají asi nějaké existenční potíže, jak jsem pochopila.

Nyní musíme být dobří hospodáři a uplatnit případné sankce, které jsou ve smlouvě. Abychom zachránili maximum, jednáme s dodavatelem jak v rukavičkách. Jak to tak odhaduju, asi to ale nepůjde, takže se vyjednává, aby to nebolelo je ani nás a pomalu a jistě spějeme k tomu, že se bude muset vypsat nové výběrové řízení.

Kde budete nového dodavatele hledat?

Já bych byla nejraději, kdyby byl český nebo alespoň z Evropy. Protože čím větší vzdálenost, tím větší jsou komunikační potíže. Slyšeli jsme, že jsou nějaké nové firmy. Já bych chtěla, aby to byla ideálně česká firma, ale myslím si, že takovou u nás nenajdeme.

Víte, kolik náramků je nyní v provozu?

V rámci úvodní dodávky bylo dodáno celkem 280 náramků. Aktuálně je nasazeno v provozu 140 náramků. Máme rezervu dalších zhruba 40. Máme tedy rezervu, se kterou můžeme fungovat. Musíme samozřejmě ale myslet na zadní vrátka a hledat novou firmu. Protože tady s tou to nepůjde.

Co vás jako ministryni spravedlnosti v posledních dnech zaměstnává nejvíce?

Teď mě více zaměstnává Legislativní rada vlády, protože jsem současně předsedkyně. Začalo to v lednu, kdy nás pan Moravec nazval „právní samoobsluhou“ v Otázkách Václava Moravce, což jsem nelibě nesla. Tak jsem zjišťovala podrobnosti a začala jsem tam chodit, i když mi to moc čas nedovoluje. Radu nyní považuji za více prioritní, takže radši odložím nějakou návštěvu soudu a jdu si tam sednout a hlídat si to, co se tam projednává.