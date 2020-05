U Zemana rozhodl i věk šéfa Nejvyššího soudu. Dotčená nejsem, řekla Benešová

13:16 , aktualizováno 13:16

Prezident Miloš Zeman vybral nového předsedu Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho, mimo jiné, i kvůli jeho věku. Dnes to v pořadu Partie na televizi Prima řekla ministryně spravedlnosti Benešová, které svou volbu Zeman takto zdůvodnil. Starším kandidátům by se vytýkala jejich minulost, Angyalossy přišel do justice až po revoluci, dodala ministryně.