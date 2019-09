Kauza Čapí hnízdo ukazuje špatný stav státního zastupitelství, tvrdí Benešová

V kauze Čapího hnízda čelí návrhu na podání obžaloby premiér Andrej Babiš (ANO). Městské státní zastupitelství v Praze v pondělí uvedlo, že dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch ve věci změnil právní názor a že jeho nadřízený nyní zjišťuje, zda je změna zákonná a důvodná. Podle Deníku N se Šaroch rozhodl zastavit trestní stíhání.



„Mluví se tu o jakémsi nástinu meritorního rozhodnutí, které bude kontrolovat nadřízený městský státní zástupce osobně. Mám si pod tím tedy představit, že ještě není na světě? Že je to záměr? Nebo co to je? Vůbec nevím,“ komentovala vývoj Benešová.

Nepochopitelné, rozpačité

Na dotaz, zda „existuje něco jako koncept rozhodnutí státního zástupce“, odpověděla ministryně, že ne. „Existuje meritorní rozhodnutí, které má vydávat dozorový státní zástupce. Přiznám se, že tomu nerozumím. Svědčí to o tom, jak pracuje soustava státního zastupitelství. Nepochopitelné, neuchopitelné a rozpačité,“ řekla.

„Pak se tady dovolávají nezávislosti, a když ji mají deklarovat, tak zjišťujete, že je jeden závislý na druhém a je to sešněrovaná hierarchická soustava. A hádají se tady o zákon o státním zastupitelství, mají plnou pusu nezávislosti, ale v podstatě fungují závisle,“ dodala někdejší nejvyšší státní zástupkyně.

„Je zvláštní, že pan nejvyšší (státní zástupce Pavel Zeman) tady mlčí, asi chápe, že bude v té věci ještě činný. Jsem z toho sama rozpačitá, považuji to za něco neslýchaného, nevídaného a budu v napětí očekávat, jak se to vyvine,“ uzavřela. Zeman by se mohl do věci vložit do tří měsíců po pravomocném zastavení stíhání a zrušit usnesení jako nezákonné.

Unie: Státní zástupci nesmí podléhat politickému tlaku

Proti vyjádřením Benešové se ohradila Unie státních zástupců. „Považujeme za pozoruhodné, pokud se nad hierarchičností státního zastupitelství pozastavuje bývalá nejvyšší státní zástupkyně, která tento fakt musí velice dobře znát. Slova paní ministryně jen dokládají, že vedoucí státní zástupci jsou zásadními postavami a jejich výběr nesmi podléhat politickému tlaku. Je proto důležité, aby ve výběrových komisich na tyto funkcionáře ministr spravedlnosti neměl většinu,“ napsal MF DNES mluvčí Unie Ondřej Šťastný.



V souvislosti s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo je premiér Babiš od října 2017 obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Označuje to za účelovou kampaň. Stíháni jsou i premiérova žena Monika, dcera Adriana Bobeková či švagr Martin Herodes.

Benešová v minulosti opakovaně prohlásila, že v Česku si lze trestní stíhání objednat. Tento názor dříve prezentovala i prezidentovi Miloši Zemanovi. S ním se setkala naposledy v pondělí, podle ní však spolu případ Čapího hnízda neřešili.

