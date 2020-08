Kardinál Duka požehná mariánskému sloupu, přihlíží stovky lidí včetně odpůrců

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Účastníci bohoslužby jsou v kostele rozděleni do několika sektorů. Mezi přítomnými je například hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) nebo bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Všichni přítomní v chrámu mají roušky. Na slavnost dorazili věřící z mnoha míst, některé farnosti si objednávaly i autobusy.

Další lidé se srotili u budovy radnice. Někteří byli oblečeni do národních krojů. Odpůrci sloupu si přinesli nápisy „Praha není Vatikán“ nebo „Sloup hanby“, průběh na místě hlídá policie.

Pražské arcibiskupství uvedlo, že během žehnání sloupu uloží sochař Petr Váňa do jeho útrob několik tubusů s dobovými materiály, které se zazdí. Výběr toho, co bude do sloupu uloženo, byl v gesci stavitele sloupu –⁠ Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu.

Mariánské sloupy se zpodobněním Panny Marie se vztyčují už tisíc let jako děkovné a pamětní, často jako připomínka tragických událostí, válek či epidemií.

V centru Prahy nechal sloup postavit habsburský císař Ferdinand III. v roce 1650 jako poděkování Panně Marii za obhájení Prahy před švédskými vojsky v roce 1648. Po vzniku republiky byl v listopadu 1918 na protest proti habsburské monarchii stržen davem.

Snahy po obnovení sloupu zaznívaly hned po jeho zborcení, silnější pokusy začaly po roce 1989. Sochař a restaurátor Petr Váňa navzdory dlouhodobě zamítavým postojům Prahy k obnově sloupu na napodobenině sochy a soklu 23 let pracoval.

Zastánci obnovy považují dílo za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců je to symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.

V Praze se v sobotu a v neděli uskuteční ještě poutní slavnost na Bílé hoře. Bude předzvěstí letošní připomínky 400. výročí bitvy, která se stala symbolem rozdělení a náboženské a národnostní intolerance. Skončila porážkou českých stavů a na 300 let ovlivnila osud českého státu.