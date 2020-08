Poselství k Mariánskému sloupu podepsal kardinál Duka, Zeman i Ovčáček

Na bohoslužbě, kterou povede 15. srpna kardinál Dominik Duka v Týnském chrámu od 10:00, bude místo jen pro pozvané. Je to součást opatření proti šíření koronaviru. Kostel bude také rozdělený do dvou sektorů. Na náměstí ale budou velkoplošné obrazovky pro věřící, kteří se do svatostánku nedostali.

V Praze jsou slavnosti spojené s žehnáním Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, kam se vrátil po více jak sto letech. Na slavnost se chystají věřící z mnoha míst, některé farnosti si objednávaly i autobusy. V 10 hodin dopoledne mají na místě sraz ale i ti, kdo proti umístění napodobeniny sloupu protestují.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Pan prezident připojil podpis pod poselství budoucím generacím, které bude vloženo do obnoveného Mariánského sloupu na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. 8. 2020. Pan prezident před časem obnovu Mariánského sloupu podpořil. Děkuji, že jsem též mohl podpis připojit. https://t.co/yyL8XMpygS oblíbit odpovědět

Do sloupu se vloží i poselství budoucím generacím. Prezident Miloš Zeman se podpisem připojil ve středu na Hradě. Kromě hlavy státu se podepsal i jeho mluvčího Jiří Ovčáček, který jeho obnovu dlouhodobě veřejně podporoval.

„Je to pro mě velkou ctí a beru ho s pokorou. Mám nesmírnou radost z návratu Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. Návrat Matky Boží do srdce Evropy je velmi důležitý. A jsem vděčný všem, kdo se o tento návrat přičinili,“ napsal iDNES.cz mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

Podpisem se připojila i ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová. U ní je ale v popisu funkce chyba, kdy je podle fotografie zaslané Jiřím Ovčáčkem titulovaná jako „minystryně“. Ze snímku je ale patrné, že je nad ypsilon tečka a vypadá jako dodatečně přepsané.

Fotografie s podpisy poselství budoucím generacím. Nad ypsilon je vidět tečka.

Diecéze bude dokument s podpisy finálně kontrolovat v pátek večer. Teď se ještě dokument podepisuje na dalších místech, jak řekl Karel Kloud, který místopředsedou Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu.

„V pátek večer se to hermeticky uzavře a ještě předtím se zhotoví oficiální kopie. Pak se uvidí, jestli je fotografie pravdivá, nebo ne. Až to uvidím chybně napsané na papíře, tak tomu budu věřit. Do té doby je to pro mě fotomontáž. Jestli tam je hrubá chyba, tak by se to změnit mělo. Jestli ne, tak se tomu jen zasmějeme, že si z nás někdo ztropil žert, což mi přijde pravděpodobné,“ řekl iDNES.cz Karel Kloud.

Dvakrát zkoumali archeologové místo na pražském Staroměstském náměstí, kde stával Mariánský sloup. Po velkém výzkumu v roce 2015 asistovali i letos v únoru, kdy začala obnova sloupu. Doufali, že by se měla objevit původní zakládací listina. Listina z roku 1650 měla dokumentovat založení stavby sloupu za účasti nejvyššího hofmistra království českého Bernarda Ignáce z Martinic a radních Starého Města pražského.

Nepodařilo se, dutina v základech byla prázdná, už nikdo nevypátrá jestli podlehla věkům nebo jestli ji někdo ze základů pobořeného sloupu ukradl v listopadu 1918 po jeho stržení. Tehdy ji neúspěšně hledal i pražský archivář Václav Vojtíšek.

Do základů proto Společnost pro obnovu Mariánského sloupu v sobotu uloží listinu novu.