Ve vládě máme zásadní úspěchy. Koalice s ANO v krajích mi nevadí, říká Jurečka

Jste vzhledem ke svému lednovému závazku z nadcházejících voleb nervóznější než jindy?

Ne, nejsem.

Tehdy jste si stanovil tři podmínky, při jejichž nesplnění skončíte v čele KDU-ČSL, respektive už na sjezdu nebudete znovu kandidovat. První z nich byla, že v eurovolbách získáte dva mandáty. Tu už jste nesplnil, máte jediného europoslance. Vy to tak neberete?

Sám jsem si řekl tři podmínky, které po mně nikdo nechtěl. Řekl jsem také, že finální rozhodnutí učiním po volbách.

Co je tedy podle vás úspěch ve volbách? Začněme krajskými, kde Jan Grolich obhajuje v čele kandidátky SPOLU post hejtmana v Brně. V dalších třech krajích na kandidátkách s ODS a TOP 09 kandidáta na hejtmana nemáte, jinde to asi na zisk hejtmana nevypadá, ne?

Tak bych to dopředu neříkal. Jan Grolich má velkou šanci obhájit. Neříkám to z pozice předsedy, ale protože si myslím, že je dobrým hejtmanem. Ale máme i další kvalitní kandidáty na hejtmana, jako je třeba náš lídr v Pardubickém kraji, lídři v Olomouckém, ve Zlínském kraji. Takže to nevidím tak, že v ostatních krajích není šance.

Jste jedním z tvůrců koalice SPOLU. Proč se vám povedlo dohodnout jen čtyři takové kandidátky ve 13 krajích?

Krajské volby jsou vždy především otázkou rozhodování na krajské úrovni. Jsou kraje, kde nám kandidátky fungují více než 20 let, třeba Pardubický kraj. Koalice pro Pardubický kraj je fenomén. Roman Línek tam tuto koalici táhl 20 let. Do takového kraje nemá smysl roubovat koalici SPOLU.

V mém domovském Olomouckém kraji máme tři volební období po sobě jiný formát koalice. Takže my jsme opravdu jasně řekli, že si to mají rozhodovat krajští reprezentanti. To, že je koalice SPOLU v krajích, které jsou nejlidnatější (Středočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský a Liberecký kraj – pozn. red.), to je dobrý výsledek. Myslím, že i ostatní formy spolupráce jsou základem, aby volby dopadly dobře.

V posledních krajských volbách lidovci získali 5,11 procenta hlasů. Krajské volby mají své specifikum, protože se jejich výsledky dají interpretovat různě. O stejném výsledku dokáži napsat, že jde o úspěch, ale i o neúspěch. Záleží na úhlu pohledu. Co je tedy pro vás v tomto hodnocení, které se pak promítne do vašeho rozhodování, klíčové?

Sám jste to naznačil, hodnotí se to těžko. Nejde to ani poměřovat počtem získaných mandátů na hlasy, protože někde se počítají koalice, nikoli samotná strana. Já byl třeba při posledních krajských volbách členem koalice v Olomouckém kraji, kde jsme získali skoro 19 procent.

Takže to beru tak, že když se pak podíváme na jednotlivé mandáty a spočítáme i lidi, kteří jsou na koaličních kandidátkách, bude to víc, než teď máme. Máme přes 50 mandátů, tak bych byl rád, kdybychom jich přes 50 měli i nadále. A byl bych rád, kdybychom dokázali obhájit Honzu Grolicha jako hejtmana. Když se podaří další, bude to super bonus.

Máte na úrovni krajů někoho, kdo je pro vás tabu pro povolební koalice? Za mě jsou to představitelé komunistů či SPD. To platí dlouhodobě a vždy jsme to drželi. Doufám, že u toho zůstaneme i v budoucnu.

Co hnutí ANO, váš celostátní rival?

S hnutím ANO v některých krajích spolupracujeme už dnes. Krajská politika je z hlediska řešení problémů lidí velmi praktická. Lidi zajímá, jak mají kvalitní a dostupné zdravotnictví, jak mají kvalitní sociální služby. A tady s lidmi z hnutí ANO dokážeme spolupracovat. V minulosti jsme s nimi spolupracovali a bylo by teď ode mne divné, kdybych říkal, že to na úrovni krajů vidím pro podzimní volby jinak.

Třetí vaší podmínkou je úspěch ve volbách do Senátu. Lidovci ale obhajují dvě křesla, konkrétně jde o Jiřího Čunka s Patrikem Kunčarem. To asi není úplně nesplnitelná podmínka. Nestanovil jste si ji spíš proto, abyste se mohl trochu zahojit?

Ne, nechci, aby to vypadalo lacině. My jsme před třemi roky obhajovali sedm mandátů a obhájili je. Teď je zrovna období, kdy obhajují dva. Předpokládám, že by oba měli obhájit.

Pak máme dalších pět senátních obvodů, kde máme velmi dobré kandidáty. Na Domažlicku starostu Antoše, ve Svitavách starostu Šimka, poslankyni Marii Jílkovou v Brně, v mém Olomouckém kraji paní Pospíšilíkovou. Takže tam je šance ještě někoho přidat.

Když se podíváme na celostátní čísla v průzkumech, drží se KDU–ČSL setrvale okolo tří procent. Co s tím?

Možná bych připomněl jeden z posledních průzkumů, který nám dal čtyři a půl. Ale upřímně, já jsem členem lidovců už 25 let. Debaty o preferencích a balancování slyším celé to čtvrtstoletí. Nicméně preference nikdy nic nerozhodly, nikdy nepřinesly řešení problémů lidí.

Klíčové jsou volební výsledky. Úplně to nezlehčuji, ale klíčové jsou pro mě preference a potenciál koalice SPOLU. Vlastně nechápu, proč nás dnes agentury měří odděleně, když je evidentní a jasné, že chceme jít do příštích voleb do Sněmovny jako koalice SPOLU. Preference zajímají v zásadě jen vás a komentátory.

Nejen vaši vnitrostraničtí kritici říkají, že se ve SPOLU lidovci rozmělňují, že ztrácíte identitu. Vy to tak necítíte?

Já s tím nesouhlasím. Když se podíváme na politiku lidovců ve vládě, můžeme uvést konkrétní příklady. Když říkáme, že nejsme socialisté, ale lidé, kteří tu garantují, aby tu byla politika sociální a spravedlivá, tak se podívejme na konkrétní věci. Tolik diskutované výchovné, které naši koaliční partneři nechtěli. Udrželi jsme, počítáme s ním, i nadále bude.

Pomohli jsme rodičům s dětmi v době vysoké inflace. Nastavili jsme správně, spravedlivě a férově důchodovou reformu. Děláme revizi dávek. Udrželi jsme podporu stavebního spoření, udrželi jsme slevu na manželku. Naposledy mohu uvést nastavení minimální mzdy na hodnoty, o kterých se mohlo vládám ČSSD jen zdát v době, kdy měli premiéry, ministry financí a práce. Nikdy nic takového neudělali. To jsou zásadní úspěchy lidovců.

Už jste vnitřně rozhodnutý, zda budete na podzim obhajovat post předsedy? Nebo si počkáte na volby, a jen když to nevyjde, řeknete: sbohem a šáteček?

Já na to samozřejmě nějaký svůj vnitřní pohled mám, ale byl bych mizerný politik, kdybych vám ho teď naznačil.

Když vás řešil celostátní výbor KDU-ČSL, tak řekl, že i kdybyste znovu nebyl předsedou strany, máte zůstat ministrem práce a sociálních věcí. Je pro vás taková možnost „hratelná“?

Řeknu to malinko jinak a myslím to smrtelně vážně. Ať lidé, kteří mají nějakou představu o tom, jak by měla KDU–ČSL fungovat, kandidují ať už na předsedu, nebo na místopředsedy. O tom má být sjezd.

To má být soutěž lidí a názorů. Není to o tom, jestli se Marian Jurečka rozhodne tak či tak. Jestli někdo říká, že by kandidoval na předsedu, ale že kdybych případně kandidoval já, on se rozhodne jinak, tak je to špatně. Ten člověk se má rozhodovat sám za sebe.

Pokud by se to někomu povedlo a vyhrál, zůstal byste v čele ministerstva?

Mám tady rozdělanou práci, o které si myslím, že je pro tuto zemi fakt důležitá, a já ji chci dokončit. Pro mě je důležité, aby se ty věci dotáhly do konce volebního období. Máme tady několik opravdu klíčových zákonů. Samozřejmě, že pokud by došlo ke změně vedení strany, já v něm v budoucnu nebyl a to vedení si řeklo, že chce na ministerstvo práce a sociálních věcí poslat někoho jiného, tak to budu respektovat.

Vidíte v plejádě možných uchazečů – mluví se o Petru Hladíkovi, Janu Bartoškovi, Marku Výborném, Janu Grolichovi, ale třeba i o Jiřím Čunkovi – někoho, kdo by mohl být dobrým předsedou?

Nechci teď nikomu dávat žádný polibek, který by do budoucna mohl mít negativní konotace. Ale z lidí, u kterých vidím tah na branku, pracovitost, kompetentnost, jsou to ať už moji kolegové z vlády, nebo lidé na úrovni krajů. Ať už je to Honza Grolich anebo lidé na úrovni náměstků či radních.

Řeknu příklad: Třeba Honza Růžička v Ústeckém kraji, u nás na Moravě máme kromě Honzy Grolicha i další. Prostě vidím, že jsou lidé, kteří by měli teď nebo za dva roky kandidovat, převzít tu štafetu. Dnes jsou to třeba lidé, kterým je 30 či 40 let.

Také tam máte Čunka, který kandiduje na hejtmana i do Senátu. V obou případech není bez šancí. Čunka lze označit za odpůrce koalice SPOLU. Nemáte strach, že kdyby zvítězil on nebo někdo podobný, půjde SPOLU do kopru?

Jak vnímám náladu ve straně, tak naprostá většina lidí s ohledem na situaci v Česku, budoucnost a na to, o kolik jde – že se nechceme vydat cestou Slovenska – to vidí jinak. I ti, kteří byli ještě před třemi či čtyřmi roky odpůrci koalice SPOLU, dnes říkají: Ano, ta koalice má nějaké nedokonalosti, ale pořád je to klíčový stavební prvek pro stabilitu země.

Kdyby dnes přišel někdo a říkal: Já chci rozbít koalici SPOLU, tak by podporu nezískal. Má opravdu velkou hodnotu přistoupení na kompromis, potlačení nějakých osobních ambicí, abychom tu měli koalici SPOLU.

Leitmotivem našeho rozhovoru jsou podmínky, které jste si stanovil pro setrvání. Důvodem, proč jste tak učinil, byl večírek po střelbě na filozofické fakultě. Nevyčítáte si, že jste k tomu tehdy přistoupil, jak jste přistoupil?

Já jsem v tom toku informací nikdy neřekl lež. Moje velká chyba byla, že jsem hned po té akci nepřišel a neřekl vše veřejnosti a médiím. Toto a toto se stalo. V pátek jsem zkrátka cestou domů na Vánoce vypnul telefon.

Dlouho jsem to nechal v situaci, kdy jsem na to neodpovídal já, ale nechal odpovídat kolegy. Chyba to byla, a kdo mě zná, tak ví, že mě to štve fakt jako hodně. Za celou svoji kariéru jsem, myslím, větší chybu neudělal. Na druhé straně, mám řadu jiných věcí, které dělám a jsem jimi, myslím, přínosem pro tuto zemi.