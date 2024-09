Jurečka: Vnímám volání po změně v čele strany. Jejím nositelem ať je Grolich

„Vnímám a slyším i u nás v lidové straně volání po změně,“ uvedl Jurečka ve volebním štábu KDU-ČSL po druhém kole senátních voleb. Ty podle něj pro KDU-ČSL dopadly „poměrně dobře, ale nebyl to jednoznačný úspěch“.

Strana obhajovala dvě senátorská křesla a dvě taky získala. Už v prvním kole uspěl Jiří Čunek, z druhého kola se pak nově do Senátu dostal starosta Svitav David Šimek.

„Minulý týden jsme všichni mohli vidět, že máme v našich řadách lidi, kteří umí dělat politiku velmi dobře. A umí ji dělat nejen z pohledu věcnosti, ale i z pohledu prezentace. Takovou změnou by i pro mě byl Jan Grolich, ale ten se musí rozhodnout,“ pokračoval Jurečka.

Lidovec Grolich minulý týden dovedl na jižní Moravě koalici SPOLU k vítězství v krajských volbách, koalice tam od voličů dostala téměř 40 procent hlasů a Grolich se stal nejkroužkovanějším politikem v celém Česku. Konkrétně získal 46 854 preferenčních hlasů.

„Pokud je tady volání po změně, tak tím, kdo by byl nositelem té významné změny, tak v tomto okamžiku, když se rozhlédnu po lidové straně mezi lidmi, kteří mají odpracováno, mají mandát a důvěru, tak by to měl být Jan Grolich,“ řekl dále ministr práce a sociálních věcí.

Jan Grolich zatím k tomu jasné stanovisko nedal. „Budu to komentovat až v úterý po krajském výboru,“ napsal v sobotu odpoledne iDNES.cz staronový hejtman Jihomoravského kraje.

Tři Jurečkovy podmínky

Jurečka si letos v lednu stanovil tři podmínky, které musí splnit, aby jako předseda pokračoval. Učinil tak poté, co vyšlo najevo, že na ministerstvu práce loni v prosinci pokračoval vánoční večírek po střelbě na filozofické fakultě.

První podmínkou bylo zvrátit nízké preference strany. „Preference jsou za poslední tři a půl měsíce v rozptylu zhruba od dvou do pěti a půl procenta,“ konstatoval v sobotu Jurečka.

Druhou podmínkou bylo uspět v evropských volbách. To se lidovcům nepovedlo, do Evropského parlamentu se dostal jen jeden europoslanec, předtím měli dva. „Evropský mandát jsme nezískali velmi těsně. Bohužel Nejvyšší správní soud nám nedal šanci výsledky přepočítat. Kdyby byl přepočítán, byl bych si jistý, že bychom europoslance měli, ale to už je kdyby,“ dodal.

Lidovecká kandidátka Michaela Šojdrová se totiž do Evropského parlamentu nedostala jen zhruba o 600 hlasů. Po volbách se jí ozvali příznivci z vesnic ve Zlínském kraji s tím, že ji kroužkovali, ale ve výsledcích se to neprojevilo. Soud ale pochybení neshledal.

Třetí Jurečkovou podmínkou byl úspěch v krajských a senátních volbách. Jestli se bude o post předsedy strany znovu ucházet, by Jurečka měl definitivně říct příští týden po jednání předsednictva a celostátního výboru. V krajích navíc zasednou krajské výbory, které se touto otázkou budou také zabývat.