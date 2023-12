Minimální mzda poroste, naznačil Jurečka. Ze dvou návrhů vyšel ten nižší

Ministerstvo práce navrhovalo pro příští rok zvýšení minimální mzdy buď o 1600 korun, nebo o 2100 korun. Podle ministra Mariana Jurečky vláda pravděpodobně schválí nižší variantu, jejíž cílem je dostat částku do pěti let na 45 procent průměrné mzdy.

Jurečka řekl, že podporuje směřování k 50 procentům za podmínky zrušení zaručených mezd. „Pro mě je preferovaná ta varianta 50 procent, většina v rámci koalice se kloní k variantě 45 procent. Pokud se tedy nestane zítra zázrak a zaměstnavatelé nám neřeknou, že se dohodli na něčem jiném, vláda s 99 procentní pravděpodobností schválí variantu 45 procent,“ řekl v debatě Jurečka. Kabinet bude podle Jurečky o záležitosti jednat zítra a za dva týdny.

Ať rostou mzdy rychleji, volají odbory

„Je to pokračování v politice levné práce v České republice. Jedním z nástrojů, kterým můžete tlačit celý mzdový systém vzhůru, je minimální mzda a druhým zaručené mzdové tarify,“ oponoval místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. „Nic nebrání tomu, aby mzdy rostly rychleji,“ míní.

Podle něj bude „dál klesat reálná úroveň české minimální mzdy. Česko podle něj zůstane na „chvostu evropských zemí“.

Pro růst o 2100 korun se v televizní debatě vyslovila poslankyně opozičního hnutí SPD Lucie Šafránková. Soudí, že by se měl u minimální mzdy zavést automatický valorizační mechanismus. „V naší zemi tyto dlouhodobé rozepře mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jsou nekonečné a nemyslím si, že by se to v dalším letech mělo jakkoli změnit,“ řekla.

Minimální mzda se zvedla letos v lednu o 1100 korun na 17 300 korun. Podle podkladů ministerstva práce za nejnižší částku loni pracovalo asi 118 tisíc lidí. Odbory požadují pro příští rok růst o 2200 korun.

Zaměstnavatelé se skokovým navýšením nesouhlasili. Poukazují na to, že se s minimální mzdou zvyšují i zaručené mzdy. Ty představují nejnižší výdělky podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce a vyplácejí se v osmi stupních. Pohybují se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku. Pro letošek se upravil jen nejnižší a nejvyšší stupeň.