Jurečka promluví o růstu minimální mzdy. Vláda schválí nižší variantu, míní

Podle podkladů ministerstva práce za nejnižší částku loni pracovalo asi 118 000 lidí. Minimální mzda se zvedla letos v lednu o 1 100 korun na 17 300 korun. Odpovídá tak zhruba 40 procentům průměrné mzdy. Do roku 2028 má vzrůst na 45 až 50 procent.

Odbory požadují navýšení o 2 200 korun na 19 500 korun. Zaměstnavatelé by přidali nejvýš 1 000 korun. Marian Jurečka předložil dva návrhy, navýšení buď o 1 600 korun na 18 900 korun, nebo o 2 100 korun na 19 400 korun. Dříve uvedl, že vláda podle něj schválí nižší návrh.

To by od ledna znamenalo růst minimální mzdy o 9,2 procenta. Zaměstnavatelům by se zvedly náklady na nejméně placeného pracovníka o 2 141 korun měsíčně, tedy ročně o 25 690 korun. Celkem by je to mohlo stát 2,9 miliardy korun navíc. Stát by na sociálních odvodech získal 680 milionů korun navíc, na zdravotních dalších 290 milionů.

Zaměstnavatelé se skokovým navýšením nesouhlasí. Poukazují na to, že se s minimální mzdou zvyšují i zaručené mzdy. Ty představují nejnižší výdělky podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce a vyplácejí se v osmi stupních. Pohybují se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku. Pro letošek se upravil jen nejnižší a nejvyšší stupeň.