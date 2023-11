Jurečka podepsal memorandum o přeměně ústavů v malá zařízení, chce zlepšit péči

„Podepsali jsme jako tři hlavní subjekty memorandum, které je zároveň otevřené pro všechny ostatní lidi, ať už z řad poskytovatelů sociálních služeb, z řad rodičů, veřejnosti,“ řekl Jurečka.

Důležitá je podle Jurečky také edukace veřejnosti, protože dodnes se města a obce potýkají s problémy, kdy obyvatelé sepisují petice proti přestavění budov nebo bytů na komunitní bydlení pro lidi s postižením.

„Cílem je výrazně zkvalitnit přístup ke klientům, vytvářet podmínky takové, aby lidé nebyli institucializováni. Když to řeknu úplně laicky zjednodušeně v jedné větě - abychom skončili s hrady, zámky, kláštery a prostory, které tady byly 40 let vytvářeny jako zařízení, kde byli lidé (s mentálním a jiným postižením) shromažďováni často ještě i mimo to, kde žila běžná společnost, za obcemi a městy,“ uvedl Jurečka.

Dodal, že cílem je také vytvoření lepšího zázemí pro klienty z řad těch velkých institucionálních ústavů. Ti by mohli mohly podle memoranda získat chráněné bydlení rodinného nebo komunitního typu v běžné zástavbě.

Výsledkem má být začlenění handicapovaných do běžného prostředí a zajištění jejich důstojného života, řekl ministr.

Nestačí jen přijetí akčního plánu

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce podle Jurečky pokračovat na tom, aby téma institucionalizace sociálních služeb v České republice neskončilo jen přijetím akčního plánu pro institucionalizaci.

„Chceme, abychom opravdu budovali rozvoj komunitních služeb, nejenom pro lidi se zdravotním postižením, ale obecně napříč celou sociální sférou,“ pokračoval.

Podle schváleného vládního plánu deinstitucionalizace by Česko do konce roku 2025 mohlo z IROP a z Národního plánu obnovy využít na investice do sociálních služeb osm miliard korun. Ministerstvo práce připraví analýzy současného stavu. Podle výsledků by se pak zacílí investice.

Podle chystané novely zákona o sociálních službách má mít domácí či komunitní péče přednost před ústavem. Upřesnit se má v normě i role a postavení pečujících. Vzniknout má registr žadatelů o služby. Údaje o přeměně zařízení a rušení ústavů by mělo ministerstvo sledovat a vyhodnocovat. Vytvořit by mělo monitorovací systém s ukazateli a údaji o službách.

Z prováděcích dokumentů k plánu obnovy a z informací z resortního webu vyplývá, že by do konce roku 2025 měly vzniknout téměř tři stovky komunitních domovů s nejméně 5000 lůžek. Do konce příštího roku by mělo přibýt 121 nových komunitních domovů. Sedm desítek zařízení mají být novostavby, pět desítek pak rekonstruované objekty. Dalších 167 objektů se má dokončit do konce roku 2025.