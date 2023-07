V roce 2025 splníme kritéria, do roku 2030 bychom mohli mít euro, věří Jurečka

„Myslím, že to je reálná šance a velká výzva pro českou ekonomiku a českou společnost,“ řekl ministr o možnosti, že by Česko přijalo euro do roku 2030.

„Předpokládám, že v roce 2025 bude stav veřejného rozpočtu takový, že bychom maastrichtská kriteria plnili,“ řekl Jurečka. Dodal však, že kritérium týkající se inflačního cíle má však na starosti Česká národní banka. „To vláda opravdu neovlivní,“ řekl.

Ministr připomněl, že již během hlasování v referendu o vstupu do Evropské unie se hlasovalo mimo jiné také o tom, že euro v budoucnosti Češi přijmou. „Někdy mezi lety 2025 až 2030 už opravdu budeme směřovat do eurozóny,“ dodal.

Že by Česko vstoupilo do eurozóny ještě za současné vlády koalic SPOLU a Pirátů a Starostů, je podle Jurečky nereálné. „Ale byl bych rád, aby příští vláda termín nejenom stanovila, ale aby se ho podařilo naplnit. To znamená, aby se v tom období mezi lety 2025 až 2029 tento krok opravdu udělal,“ uzavřel.

Reforma migrační politiky

„Nikdo nemůže jinému státu nutit, že si musí vzít nějakého uprchlíka. Ale zároveň je tam řečeno, že tam má být nějaká míra jasné solidarity, že pokud nechci vzít uprchlíka, tak jsem schopen pomoci státům, které ten problém řeší,“ vysvětlil Jurečka unijní migrační dohodu z letošního června. Pomoc by pak podle jeho slov byla materiální, personální či finanční. Pro Česko bude podle něj dohoda výhodná, protože by mohlo od ostatních států dostat peníze za běžence z Ukrajiny.

„My tady neseme břímě toho, že jsme dneska nejvíce solidární stát s uprchlíky. Máme velmi vysoké náklady na pomoc ukrajinským uprchlíkům a není žádný mechanismus, který by nám jako České republice dával záruku, aby nám ostatní členské státy, především ty západní, které nenesou takovou zátěž, finančně pomohly s těmito uprchlíky,“ uvedl šéf lidovců.

„Takže je to opatření, které nastavuje férová pravidla do budoucna a co je podstatné, jednou provždy ukončuje debatu o tom, jestli budou nějaké povinné relokace uprchlíků,“ řekl.

Jurečka uznal, že na českém pracovním trhu budou lidé ze zahraničí potřeba, protože v současnosti odchází silné populační ročníky do důchodu. Česko by se podle něj mělo lidem z jiných zemí otevřít.

„My víme, že nám dneska chybí zhruba 250 tisíc lidí. To, že nemáme dostatek lidských zdrojů, je největším špuntem rozvoje naší ekonomiky. Je klíčové, aby si stát řekl, že tyto lidi chceme, potřebujeme je a budeme je k nám brát ze zemí, které jsou nám kulturně a hodnotově blízké. Jsou to země, řekněme, bývalého Sovětského svazu. Potom jsou to země, jako je třeba Vietnam, Filipíny. To jsou lidé, kteří, když nám přijdou, tak jsou dobře adaptovatelní a integrovatelní,“ doplnil.

Dohoda EU o reformě migrační politiky Místo závazných kvót pro přerozdělování migrantů počítá návrh s povinnou solidaritou.

Země si mohou vybrat, zda přijmou běžence, dalšími variantami má být přímý finanční příspěvek ve výši 20 tisíc euro za jednoho migranta (asi 472 700 korun) nebo jiná pomoc, například vyslání expertů či materiální podpora.

Peníze mají jít podle serveru Euractiv do společného fondu EU, spravovaného Evropskou komisí (EK), na financování projektů zaměřených na řešení základních příčin migrace.

Česko si podle ministra Víta Rakušana spolu s dalšími státy přijímajícími uprchlíky z Ukrajiny vyjednalo výjimku z povinnosti finančně pomáhat přetíženým jihoevropským státům. „Jsem rád, že EU našla férové řešení pro zvládnutí migrace. Žádné kvóty, ale solidární finanční pomoc nejvíce zatíženým členským zemím. ČR bude na můj návrh z povinnosti přispívat nyní vyjmuta, a to s ohledem na velké množství uprchlíků z Ukrajiny, které jsme přijali... Až skončí režim dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky, bude ČR díky této dohodě příjemcem solidárního finančního příspěvku,“ uvedl na svém twitterovém účtu Rakušan.

Nařízením o azylovém řízení se má v celé EU zavést společné řízení, které musejí členské státy dodržovat v případech, kdy lidé žádají o mezinárodní ochranu. Zjednodušují se přitom procesní postupy (například délka řízení) a stanoví standardy pro práva žadatelů o azyl.

Na nezletilé bez doprovodu se hraniční řízení podle návrhu nevztahuje. Německu se nepodařilo prosadit svůj požadavek na výjimky pro rodiny s dětmi. To bude předmětem dalšího jednání.

Dohoda počítá s přemístěním nejméně 30 tisíc žadatelů o azyl z nejvíce postižených zemí ročně.

Členské státy ji schválily na začátku června.

Proti návrhu bylo pouze Polsko a Maďarsko, státy dohodu nyní blokují požadavkem na zmínku o jednomyslném rozhodování v otázkách migrace. Zdroj: ČTK

Europarlament a Green Deal

Za úspěch by KDU-ČSL považovalo, kdyby po volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat v červnu příštího roku, mělo minimálně dva europoslance. V současné době má v Bruselu také dva zástupce, Tomáše Zdechovského a Michaelu Šojdrovou. Na kandidátce bude podle Jurečky na prvním místě opět Zdechovský, druhé místo bude patřit současnému náměstku hejtmana Jihočeského kraje Františku Talíři.

Ministr práce a sociálních věcí je podle svých slov k Evropskému parlamentu v některých okamžicích kritický. Některá rozhodnutí europarlamentu se podle něj detailně nezabývala tím, jak budou provedena a jaké budou mít dopady.

„Je to dohoda pro život,“ vyjádřil se Jurečka o Zelené dohodě pro Evropu, strategický plán zajišťující například snižování emisí a ochranu životního prostředí.

„Je to komplexní materiál, který říká, že se řítíme do potenciálního problému a že máme šanci zatáhnout za záchranou brzdu a říct ‚pojďme to změnit a chovat se tak, aby svět byl udržitelný a aby se tady dalo žít i za padesát, sto, dvě stě let‘,“ popsal ministr Green Deal.

„Úkol nás politiků je také vysvětlovat lidem, že to není strašák, ale je to šance, aby naše děti a vnoučata mohla žít v této zemi za přijatelných podmínek,“ zakončil.