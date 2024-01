Když dávám vyjádření, nelžu, hájí Jurečka své mlžení o večírku po střelbě

V neděli večer se sešlo předsednictvo lidovců, zabývali jste se na něm otázkou, jestli máte rezignovat?

Podal jsem předsednictvu informace stejně, jako jsem to udělal v Otázkách Václava Moravce i po nich, protože ne všichni to sledovali. Zrekapituloval jsem, co jsem veřejně řekl. A jednali jsme o tom, jestli svolat celostátní výbor mimořádně, nebo to nechat na původní termín, tedy 25. ledna. Dohodli jsme se, že předsednictvo svoláme mimořádně na úterý večer.

Takže jste s předsednictvem neřešili, jestli máte rezignovat?

Já jsem si vědom toho, že ve čtvrtek (21. prosince, pozn. red.) v průběhu odpoledne a pozdního večera z mé strany bylo učiněno špatné rozhodnutí. Špatně jsem to vyhodnotil a špatně jsem vyhodnotil i komunikaci v minulých dvou týdnech. Za to se znovu omlouvám.

Jenom podotýkám, že nad tou věcí hodně přemýšlím a osobně si to vyhodnocuji. Mně ta situace vůbec není jedno. Na druhou stranu také hodně rekapituluji mých deset let v politice. Vždy jsem se snažil komunikovat otevřeně. Chyby děláme asi každý z nás. V osobním i pracovním životě. A mně se tahle chyba stala.

Proč jste nereagoval už v prvních dnech na dotazy na večírek? A proč jste hned neřekl všechny informace?

První dotaz na vánoční setkání jsme dostali v pátek 22. prosince. Ten jsme zodpověděli. Další mediální komunikace k tomu byla, myslím, po 27. prosinci. Další dotazy přišly až někdy v průběhu 28. nebo 29. prosince. Osobně a upřímně říkám, že mezi svátky se snažím neřešit pracovní věci. Vím, že pro někoho tento argument nemusí být relevantní…

Takže já jsem prostřednictvím mluvčí dával vyjádření 2. ledna s reflexí i výraznou omluvou, že to je moje pochybení. Ano, uznávám, že jsem 28. prosince mohl v Praze svolat tiskovou konferenci a podat na ní informace tak, jak jsem to udělal v Otázkách Václava Moravce. Zpětně si vyhodnocuji, že jsem to mohl udělat lépe, to ano. Já se z toho nevyviňuji. Beru to jako svoji chybu a beru to na sebe. Každý je nahraditelný. A pokud by taková situace nastala, v KDU-ČSL jsou lidé, kteří se sociální agendě věnují dlouhodobě.

Pochopili jsme tedy správně, že jste na předsednictvu nenabízel rezignaci, ani nikdo nechtěl, aby se o ní hlasovalo? Na celostátním výboru budete nabízet rezignaci? Případně budete chtít, aby hlasovali o důvěře ve vás?

Nehlasovalo se, personální otázky nepřísluší předsednictvu. Na celostátním výboru může dojít ke dvěma věcem. Buďto přijmeme usnesení, které mi vyjádří podporu, abych pokračoval jako ministr, nebo tam kterýkoli člen může navrhnout usnesení, že v pozici zůstat nemám. Pokud by získalo většinu, následovaly by další logické kroky.

Proč jste v prvním vyjádření pro média psal, že jste se jako většina veřejnosti dozvěděl o události okolo 19. hodiny? Po 15. hodině to začala vysílat minimálně Česká televize. Kdo vymyslel tuhle vaši lež, že jste se to dozvěděl až kolem té sedmé?

Neříkal jsem lež. Když dávám vyjádření, nelžu. Říkám, že v plném rozsahu jsem se ty informace dozvěděl před 19. hodinou. Po 15. hodině jsem šel mezi lidi a opravdu jsem mobil nesledoval. Ano, během debaty lidé řekli, že se něco děje, že je tady v Praze střelba, ale v plném rozsahu jsem se tu informaci dozvěděl v 18:26 zprávou, která přišla z úřadu vlády.

V kanceláři jsem si zapnul ČT24 a začal jsem sledovat informace, 18:36 jsem k tomu dal vyjádření na síti X, kterou si spravuju sám. Já zase na události, když o nich aktuálně vím, reaguju velmi rychle a operativně. Zprávu ze 17:03 jsem si přečetl 18:26 a okamžitě jsem reagoval.

Vzpomínáte, že k současné opozici jste byl kritický a vyzýval ministry k rezignaci?

Rekapituloval jsem si, kdy jsem v minulosti vyzýval k rezignaci některých politiků. Pokud se nepletu, třeba v případě bývalého kolegy, poslance pana Hniličky, to bylo po porušení platné legislativy při návštěvě narozenin (exposlanec za ANO Milan Hnilička se v době covidových restrikcí účastnil večírku podnikatele Petra Bendy, pozn. red.) Takže já vnímám své pochybení v etické rovině, ale neporušil jsem zákonný předpis. Tím to ale nechci vůbec zlehčovat.

Jaké máte reakce od ostatních členů vlády?

Mě se na to někteří kolegové z kabinetu ptali, někteří členové kabinetu mi během soboty a neděle psali a vyjádřili mi podporu. Nevnímám to tak, že by kdokoliv z koaličních partnerů navrhoval, abych rezignoval. Nemyslím si, že bychom to ještě měli diskutovat na vládě, v úterý máme K5 a předpokládám, že se o tom budeme bavit tam.

Pan premiér vás vyzval, abyste vše veřejnosti vysvětlil. Pokládáte už vysvětlení za dostatečné?

Nevím, jak to máte kdokoliv z vás, ale třeba informace o střelci ve Fakultní nemocnici Ostrava jsem taky neměl okamžitě. Znovu se vracím k tomu, že i když jsem v práci od 7 od rána do 10 do večera, nesleduju plně každou minutu svůj telefon. Víte to i vy, když mě naháníte, že při jednáních ten telefon ani dvě, tři hodiny neotevřu.

Nevím, co k tomu dál říci. Respektuju, že někteří to vidí jinak. Jen tady popisuju ten sled událostí, jak se prostě stal. Kdybych měl 15:40 informace, jaké jsem měl v 19 hodin, tak jsem rozhodně udělal jiné kroky.

Není ale chyba, že vás jako vicepremiéra a člena Bezpečnostní rady státu neinformoval někdo dříve? Nemáte nastavený nějaký systém, jak v podobné situaci postupovat?

Podotýkám, že jsme nebyli informováni jako členové Bezpečnostní rady státu. Ta nebyla v této komunikační otázce oslovena. Byli osloveni členové vlády s tím, že já jsem odpověděl do doby, než bylo jednání vlády realizováno. SMS přišla v 17:03, jednání vlády bylo svoláno na 21 hodin a já jsem 18:26 potvrzoval, že na jednání přijdu.

Nestala se ale chyba, že vás o střelbě neinformovali dříve? Nevadilo, že do 18:26 na zprávu nereagujete?

Znovu říkám, ta SMS vždycky přijde mi. Kdyby se to stalo v noci, taky by přišla mě a ne každý by v tu dobu měl telefon zapnutý v plném režimu, aby reagoval. Ano, nesbíral jsem informace v reálném čase, jak nabíhaly v mediálním prostoru, chybou je. Nevím, jak by se to u člena vlády dalo systémově změnit. Podstatné z hlediska kroků je, že bylo svoláno jednání vlády, tam jsme přišli všichni členové. Nestalo se, že by někomu informace nepřišla nebo by na ni neodpověděl.