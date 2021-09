Výrok „Best in covid“ nebyl od premiéra adekvátní, uznal Hamáček v Partii

„Hnutí ANO je velmi flexibilní, protože do politiky vstoupilo jako protipól k pravici a postupně se posunulo k levici. Ne všechno, co ANO píše do programu, skutečně prosadí, hodně záleží na koaličním partnerovi,“ řekl na úvod ministr vnitra Jan Hamáček.

„Andrej Babiš slíbí hodně věcí, ale vize, jak stát bude za deset dvacet let vypadat, chybí. Stát tady má fungovat pro naše děti a vnoučata,“ reagoval na kampaň ANO předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.



„Množství slibů Andreje Babiše je naprosto absurdní, pořád slibuje stejné věci, ale za celé čtyři roky některé věci nesplnil a slibuje je zase,“ pokračoval Jurečka.

Další otázka Terezie Tománkové směřovala na roli Andreje Babiše mladšího ve volební kampani.

„Pro mě je to velmi smutný příběh vztahu mezi otcem a synem a to je tak maximum, co se k tomu dá říct. Jejich vztah je evidentně složitý, používat to v kampani je dno,“ vyjádřil se k údajnému zneužívaní premiérova syna Jan Hamáček.



S vicepremiérem souhlasil i člen koalice SPOLU. „My rozhodně nejsme ti, kteří by zneužívali Andreje Babiše mladšího, otec a syn by si to měli vysvětlit v rámci rodiny. My bychom to tady vůbec neměli probírat,“ odpověděl Jurečka.

Hamáček dříve řekl, že na pozadí probíhají jednání mezi ODS a ANO o povolební spolupráci.

„V zákulisí je to víceméně hotová věc,“ řekl v týdnu Hamáček. V Partii pak svůj výrok rozvedl. „Podle mého názoru se po volbách ty koalice rozpadnou a začne se vyjednávat na úrovni politických stran a ne koalic a ta nejsilnější strana je ODS. To sbližování je evidentní,“ vysvětlil předseda ČSSD a dodal, že je také zvláštní, že SPOLU sice má koaliční dohodu, ale kluby jednotlivých stran budou po volbách fungovat samostatně.

„Já toto tvrzení kategoricky odmítám. Měli jsme nabídku koalice s ANO a odmítli jsme ji. My jako koalice SPOLU půjdeme společně do vládní koalice a nebo budeme v opozici, to že naše kluby budou fungovat samostatně neznamená, že odstoupíme od naší dohody,“ oponoval mu Jurečka.

Předseda KDU-ČSL také podotkl, že mu přijde zvláštní, že ČSSD varuje před možnými koalicemi s ANO, když sama s Hnutím vládla čtyři roky. Hamáček k tomu uvedl, že se ČSSD za vládní koalici nestydí a že se straně díky ní podařilo prosadit spoustu věcí.

Dalším tématem byla pandemie covidu-19 a nedávný výrok premiéra Andreje Babiše, že jsme opět „best in covid“.

„Na všechno co vláda v té první vlně udělala jsme pyšní. Když to teď pan premiér zopakoval, tak mi to nepřišlo adekvátní,“ vyjádřil svůj nesouhlas ministr vnitra.

Marian Jurečka se k premiérovu výroku vyjádřil už dříve na Twitteru.

„Něco takového může napsat jen naprostý hulvát, který si nevidí ani na špičku nosu! 30 000 lidí zemřelo a statisíce jejich blízkých dnes jsou bez tátů, mám, dětí, bez těch, kteří tady mohli být a nejsou!,“ popsal Jurečka.



Ministr vnitra vyloučil, že by byla opět zavedena plošná opatření proti pandemii koronaviru. „Plošné opatření tady bylo, když tu nebylo očkování, teď tu očkování máme, takže plošné lockdowny už nejsou na místě,“ řekl Hamáček.

Podle předsedy KDU-ČSL je důležité testování, ale také pracování s protilátkami.

„Když máte protilátky, tak jste brán jako ten, kdo je očkovaný. Politici nemůžou pořád říkat, že to řeší. Rakousko už to takhle má, tak by se politici měli zvednout, jet do Vídně a zeptat se na to, jak to funguje. Nemusíme tu nutně vymýšlet něco nového, stačí se inspirovat u jiných zemí. Přál bych si, aby tady věci fungovaly rychleji. My jsme teď uvízli na mrtvém bodě a ten zájem o očkování stagnuje, proto potřebujeme lidem nabídnout další alternativu,“ vysvětlil Jurečka.

Poslední otázka směřovala na vyšetřování kauzy Vrbětice. Předseda ČSSD by měl ohledně Vrbětic podat vysvětlení.

„Celé vyšetřování je tajné, pravdivě popíšu, co se dělo. Nějaké pletichy jsou výmyslem pana redaktora Kroupy,“ uvedl k situaci Hamáček.



„Ten příběh s Vrběticemi je velmi zvláštní. Způsob jakým vláda komunikovala byla i pro mě jako pro politika špatně srozumitelná,“ uzavřel Marian Jurečka.