Balaštíková, která měla kandidovat za ANO jako trojka ve Zlínském kraji, na nahrávkách pořízených v létě 2023 nejméně při dvou příležitostech zjišťuje, kdo by zvíře zastřelil, kolik by to stálo a kdy už se tak stane. Upozornily na to Seznam Zprávy. Podle Balaštíkové jsou nahrávky zmanipulované. Podle některých uživatelů sociálních sítí zažívá hnutí ANO „báječné léto pod psa“.
Báječné léto pod psa a výhrůžka Betyně. Češi se baví kauzou poslankyně Balaštíkové
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...
Ukrajinci trefili obří rafinerii Lukoilu. Rusko hlásí zničení ukrajinské výroby raket
Nálet ukrajinských dronů během noci způsobil požár v rafinerii ve Volgogradu na jihu evropského Ruska. Ukrajinské drony napadly rovněž Belgorod na západě Ruska. Ukrajinská armáda také stabilizuje...
V Praze možná někdo zapaluje obchody, po dnešním požáru zadrželi podezřelého
V ulici Na Můstku nedaleko Václavského náměstí v Praze dnes hořelo v jedné z prodejen. Obchod se podle prvotních informací pokusil někdo zapálit. Podezřelého policisté zadrželi, oznámila mluvčí...
Za tragický požár mostecké restaurace se sedmi oběťmi obvinili manželský pár
V případu tragického lednového požáru restaurace U Kojota v Mostě policie obvinila dva lidi. Stíhá je z obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim hrozí až desetiletý trest. Kriminalisté potvrdili,...
Poslankyni hnutí ANO Margitě Balaštíkové zlomily vaz skryté nahrávky, z nichž vyplývá, že si chtěla objednat zabití psa exmanželovy partnerky. Češi se kauzou baví, na sociálních sítích vzniklo mnoho...
John Rambo je zpět. Už se ví, kdo v novém filmu převezme Stalloneho slavnou roli
Ačkoli vietnamský veterán John Rambo během let zestárl společně se svým představitelem Sylvesterem Stallonem, diváci by se měli dočkat dalšího pokračování. Příběh bude popisovat Rambovy začátky, což...
Kalkulačka pro volby 2025: Volební rádce iDNES.cz vám napoví, komu dát v říjnu hlas
Stále váháte, komu na podzim ve volbách do Sněmovny dáte svůj hlas? Vyzkoušejte volebního rádce iDNES.cz, který vám na základě 15 klíčových otázek pomůže zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí,...
Pražské letiště obnovuje provoz na hlavní dráze. Letadla měsíce létala nad městem
Letový provoz na pražském letišti se v pátek odpoledne vrátí na hlavní dráhu. V minulých měsících byl kvůli její rekonstrukci provoz na vedlejší dráze. Redakci iDNES.cz to řekla mluvčí Letiště...
Na Chebsku našli v zaparkovaném autě muže s prostřelenou hlavou
Policisté a záchranka zasahovali ve středu dopoledne u silnice mezi Lázněmi Kynžvart a Velkou Hleďsebí na Chebsku. V zaparkovaném autě zde svědci nalezli pětasedmdesátiletého muže se střelným...
Bitcoin poprvé překročil hranici 124 000 dolarů, pak zisky smazal
Nejznámější kryptoměna bitcoin ve čtvrtek dosáhla nového maxima a poprvé překonala hranici 124 000 dolarů, tedy zhruba 2,59 milionu korun. K růstu podle expertů přispívá příznivá americká...
Fantom odpočívadel. Kamioňáci spali ve voze, zloděj jim zatím vykrádal kabiny
Pět měsíců moravskoslezští kriminalisté pátrali po tajemném vykradači aut zaparkovaných na odpočívadlech u čerpacích stanic na dálnici D1 na Novojičínsku. Kamiony zloděj vykrádal i v době, kdy tam...
Škoda po požáru historické pily činí 40 milionů, místním shořel kus minulosti
Odhadovaná škoda po středečním požáru pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku je 40 milionů korun. Příčina zatím není známá. K rozsáhlému požáru historické pily hasiči vyrazili ve středu krátce po...
Souzním s vizí Velkého Izraele, řekl Netanjahu. Kolonialismus, zuří Arabové
Saúdská Arábie, Katar, Jordánsko, Egypt, Palestinská autonomie a Liga arabských států (LAS) vyjádřily hluboké znepokojení nad tvrzením premiéra Benjamina Netanjahua, že souzní s vizí takzvaného...