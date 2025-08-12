Poslankyně ANO chtěla „zakleknout“ firmu exmanžela. Ať to hned vysvětlí, říká Babiš

Autor:
  10:41
Poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková čelí podezření, že chtěla poškodit firmu svého bývalého manžela. Vyplývá to z nahrávek, které si muž pořídil, když se rozváděli. V nich politička mluví o hygienických kontrolách, kterým pak společnost skutečně čelila. Případem se zabývá policie, předseda ANO Andrej Babiš po Balaštíkové požaduje vysvětlení.
Fotogalerie4

Stínová ministryně zemědělství Margita Balaštíková (ANO) na volebním sněmu Agrární komory v Olomouci. (25. května 2023) | foto: Profimedia.cz

Balaštíková, která kandiduje za ANO jako trojka ve Zlínském kraji, podle nahrávek pořízených jejím bývalým manželem mluvila o „zakleknutí“ na jeho firmu prostřednictvím hygienických kontrol. Ty ve společnosti skutečně probíhají už třetím rokem. Kauzu otevřel web Seznam Zprávy.

„Osobní záležitosti a okolnosti rozvodu komentovat nebudu. Pokud ale existuje podezření, že paní Balaštíková zneužila svou funkci, musí to okamžitě vysvětlit. To je pro mě nepřijatelné,“ reagoval Andrej Babiš pro iDNES.cz.

Nechlastal jsem s Putinem, řekl Babiš v hospodě. Koupil si asexuální plavky

Vyjádření Margity Balaštíkové redakce shání.

Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík pořídil podle webu v roce 2023 během rozvodu sérii skrytých nahrávek. Na nich politička podle jeho tvrzení mluvila o tom, že se postará, aby jeho firma ChemProgres čelila sérii kontrol a pokut.

„Ať jim napálí pokuty“

V tajně nahraných rozhovorech Balaštíková zmiňuje kontakty na ředitelku krajské hygienické stanice ve Zlíně Evu Sedláčkovou, jíž prý v minulosti pomohla udržet se ve funkci.

„Jo a mimo jiné jsem jí řekla, že nad tou firmou už nedržím ochrannou ruku, ať prostě, ať je zkontrolují a všecko, co tam jsou za nedostatky, ať jim napálí pokuty, až se z toho po.....,“ zaznívá na jedné z nahrávek. Jinde hovoří o tom, že firmu „pošle do kytek“.

Předvolební kampaň z peněz bytového družstva? Zlínský zastupitel čelí vyšetřování

I přes tyto důkazy ale poslankyně ANO jakékoli ovlivňování kontrol popírá. „Já jsem nic neudělala. Já se na rozdíl od jiných můžu ráno probudit a podívat se do zrcadla. A ani se ze sebe nemusím poblít,“ uvedla. Tvrdí také, že nahrávky, na nichž má mluvit o napojení na hygienu, neexistují.

Série kontrol

Redakce iDNES.cz se obrátila s žádostí o komentář na ministerstvo zdravotnictví, pod jehož hygienické stanice spadají. Odpověď zatím neobdržela.

První prověrky hygieny začaly krátce po rozvodu Balaštíkových v roce 2023 a pokračují dodnes. Kromě hygieny se do kontrol zapojily i další instituce – naposledy letos v červenci hasiči. V některých případech kontroly závady nenašly, jindy uložily pokutu, kterou firma napadla.

Policie se případem zabývá od letošního dubna. „Případ prověřujeme, v tuto chvíli k němu není možné podávat jakékoli informace,“ uvedla mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

Poslankyně Margita Balaštíková je od roku 2013 poslankyní hnutí ANO za Zlínský kraj. V listopadu 2021 se do Sněmovny vrátila, mandát získala po hejtmanovi Radimu Holišovi, který se ho vzdal.

22. srpna 2024
Vstoupit do diskuse (86 příspěvků)

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

GIBS chybovala, otci oběti střelby na fakultě měla zpřístupnit spis, rozhodl soud

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) chybovala, když neumožnila otci jedné z obětí střelby na filozofické fakultě nahlédnout do spisu, rozhodl Ústavní soud. Muž chtěl vědět, jak inspekce...

12. srpna 2025  10:20,  aktualizováno  11:02

Piráti chtějí navázat na Karla IV. či Baťu a budovat celé nové čtvrti s byty

Nedostatek cenově dostupných bytů chtějí opoziční Piráti řešit výstavbou celých nových městských čtvrtí. Má to umožnit uzákonění akceleračních zón, tedy zón s možností stavět byty rychleji a...

12. srpna 2025  10:54

Jedu do Ruska, spletl se Trump. Chválil ho za válečné úspěchy a kritizoval Zelenského

Rusko umí vyhrávat války, naznačil americký prezident Donald Trump. A ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zkritizoval, že nechce změnit ústavu, aby mohl v případné dohodě s Ruskem vyměnit...

12. srpna 2025  10:53

Muž při hádce v tramvaji máchal nožíkem a šroubovákem. Policisté ho zaklekli

Slovní konflikt dvou cestujících v pražské tramvaji nepříjemně vyeskaloval až do bodu, kdy jeden z mužů vytáhl šroubovák a kobercový nůž a začal jimi druhého účastníka sporu ohrožovat. K incidentu...

12. srpna 2025  10:46

Mladík vjel příliš rychle do zatáčky, po nárazu do stromu zemřel jeho kamarád

Hasiči, policie, záchranka i vrtulník spěchali v pondělí odpoledne do Heřmanovic na Bruntálsku, kde se stala vážná dopravní nehoda. Mladý řidič BMW tam nezvládl ve velké rychlosti projet zatáčku,...

12. srpna 2025  10:45

Poslankyně ANO chtěla „zakleknout“ firmu exmanžela. Ať to hned vysvětlí, říká Babiš

Poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková čelí podezření, že chtěla poškodit firmu svého bývalého manžela. Vyplývá to z nahrávek, které si muž pořídil, když se rozváděli. V nich politička mluví o...

12. srpna 2025  10:41

Slovákům se v červnu zvýšily mzdy téměř ve všech odvětvích. I po započtení inflace

Na Slovensku v červnu téměř ve všech z deseti sledovaných odvětví ekonomiky stouply po zohlednění inflace mzdy zaměstnanců, v polovině sektorů meziročně také přibylo pracovníků. O výsledcích...

12. srpna 2025

Přechod na fakturační software šetří podnikatelům čas i starosti

Komerční sdělení

Mnoho začínajících podnikatelů sahá po šablonách faktur v Excelu. Na první pohled jednoduché řešení ale často přináší chyby, nepřehlednost a nevzhledné doklady. Pokud to myslíte s podnikáním vážně,...

12. srpna 2025  9:41

Los Emil doputoval na Slovensko. Celebritu letošního léta tam lidé pronásledovali

Los evropský, který se v uplynulých měsících pohyboval po České republice, doputoval na Slovensko. V pondělí byl ve Skalici, uvedlo toto město, které leží u hranic s Českem.

12. srpna 2025  9:41

V Sasku se ztratil 13letý chlapec z Česka. Neumí německy, policie prosí o pomoc

Policie v Sasku od neděle pátrá po chlapci z Česka, naposledy byl spatřen kolem půl osmé večer u jezera Silbersee v okrese Bautzen. Chlapci je podle německé policie 13 let, jmenuje se Karel a neumí...

12. srpna 2025  9:36

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Strážníci zachraňovali srnce uvázlého v kovovém plotě, pomohla improvizace

Hever používají plzeňští strážníci při své práci poměrně často. Kromě toho, že pomáhají řidičům s píchlými pneumatikami, nářadí používají i při záchraně zvířat. Naposledy po heveru sáhli v neděli,...

12. srpna 2025  9:33

Jak se mění trh s plynem? Češi chtějí jistotu a férové podmínky

Komerční sdělení

Po prudkém růstu cen plynu v roce 2022, nejistotě kolem dodávek a pádu některých dodavatelů si Češi začali mnohem více vážit jediné věci – stability. A to nejen v cenách, ale i v přístupu dodavatelů....

12. srpna 2025  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.