Margita Balaštíková patřila mezi zakladatele hnutí ANO ve Zlínském kraji, jako poslankyně působí od roku 2013, v letošních volbách měla být dvojkou na kandidátce. Další období ale již nepřidá. Politickou kariéru ji stála nahrávka, na které je zachyceno, jak Balaštíková objednává zabití psa, který patřil nové přítelkyni jejího bývalého manžela.
V minulosti se přitom prezentovala jako velká milovnice zvířat. „Do vínku mi byla dána láska k přírodě, půdě a zvířatům,“ řekla v roce 2021 v předvolebním rozhovoru na stránkách hnutí. V něm také uvedla, že jsou zvířata její slabou stránkou.
|
Naštvaný Babiš škrtnul Balaštíkovou z kandidátky, poslankyně končí i v ANO
„Mám jich totiž co do počtu kousků již přespříliš. Koně, psi, kočky, no prostě hrůza zvířectva. Jsou to mí kamarádi a sportovní partneři, zlobílci i andělé,“ popsala poslankyně.
„Bez zvířat si život nedovedu představit“
Svou lásku k přírodě se snažila ukazovat i na sociálních sítích. Ve videu prezentovaném opět před volbami do Sněmovny v roce 2021 prohlásila, že si bez zvířat nedokáže představit život.
„Jsem taková zvířecí máma. Od děství jsem to tak měla, že jsem třeba svou svačinu rozdrobila u každé mravenčí dírky, aby mravenečkové posnídali,“ vysvětlovala.
Balaštíková již třetí období zasedá v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny, zastává post stínové ministryně zemědělství a je také místopředsedkyní podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství.
|
Poslankyně ANO chtěla nechat zastřelit psa exmanželovy přítelkyně
V letech 2006 až 2013 působila také jako ředitelka Hřebčína Napajedla. „Když koním v mládí propadnete, zůstane vám to na celý život,“ uvedla v rozhovoru pro Deník.cz jako čerstvě zvolená poslankyně za hnutí ANO, když funkci ředitelky opouštěla.
Podvrh, tvrdí Balaštíková
Politička označila nahrávku, na které si měla objednat zabití psa, za podvrh. „Tento druh špíny na sobě opravdu, již vzhledem ke svým dětem a vnukům, nenechám, a budu se bránit,“ napsala na svůj facebookový profil.
Videonahrávky ovšem podle webu Seznam Zprávy posoudila soudní znalkyně v oblasti audioexpertíz Marie Hes Svobodová a označila je za pravé a neupravované, hlas na nich přisoudila poslankyni Balaštíkové.
Policie na sociální síti X potvrdila, že kauzu včetně nahrávek prověřuje. Kromě zabití psa na nich Balaštíková zmínila také o „zakleknutí“ na firmu jejího bývalého manžela prostřednictvím hygienických kontrol. Ty mají ve firmě skutečně probíhat již třetím rokem.