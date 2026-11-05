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Bývalé poslankyni ANO, známé z kauzy se zabitím psa, vadí zveřejňování informací

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  10:41
Margita Balaštíková, dříve za ANO.

Margita Balaštíková, dříve za ANO. | foto: ČTK

Margita Balaštíková, dříve za ANO.
Margita Balaštíková, dříve za ANO.
Margita Balaštíková, dříve za ANO.
Margita Balaštíková, dříve za ANO.
10 fotografií
Bývalá poslankyně za hnutí ANO Margita Balaštíková kritizuje zveřejňování informací z její kauzy v médiích. Policie ji obvinila z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. K řízení, které s ní policie vede, se Balaštíková vyjádřit odmítla. Vyplývá to z prohlášení, které zveřejnila na sociální síti. V minulosti vinu opakovaně odmítla.
Margita Balaštíková, dříve za ANO.
Margita Balaštíková, dříve za ANO.
Margita Balaštíková, dříve za ANO.
Margita Balaštíková, dříve za ANO.
10 fotografií

„Pozastavuji se nad tím, že se v souvislosti s otevřenou kauzou opět dostávají informace do veřejného prostoru a následně se stávají předmětem mediálních spekulací. K samotnému řízení se vyjadřovat nebudu. Jsem si vědoma právních povinností a omezení, která se na tuto situaci vztahují, a nehodlám svým vyjádřením porušovat zákon ani zasahovat do probíhajícího řízení,“ napsala v prohlášení Balaštíková.

Poslankyně ANO chtěla nechat zastřelit psa exmanželovy přítelkyně

„Žádné rozhovory poskytovat nebudu. Mám vlastní sociální sítě, prostřednictvím kterých komunikuji přímo s veřejností. Pokud budu považovat za potřebné něco sdělit, zveřejním to tam,“ uvedla někdejší poslankyně.

Seznam Zprávy loni v létě zveřejnily nahrávky Balaštíkové a uvedly, že využila svého vlivu na vedení hygienické stanice, aby její pracovníci začali provádět kontroly ve firmě jejího bývalého manžela.

Na další nahrávce z července 2023 se ptala svého známého: „Kdy domluvíš, aby jí zastřelili toho psa?“ přičemž z kontextu je zřejmé, že mluví o mazlíčkovi nové přítelkyně jejího tehdejšího manžela. V hovoru se pak pozastavuje nad tím, že by za takový skutek měla zaplatit 50 tisíc korun.

Hnutí ANO se po zveřejnění informací rozhodlo poslankyni vyškrtnout z kandidátky pro sněmovní volby. Balaštíková tehdy nahrávky označila za podvrh a oznámila, že pozastaví členství v hnutí.

Letos kandidovala v senátních volbách na Uherskohradišťsku za uskupení Odvážné Česko, které založila. Ve volbách propadla, v 1. kole skončila na posledním místě ze šesti kandidátů se ziskem 3,22 procenta hlasů.

Exposlankyni ANO Balaštíkovou obvinili ze zneužití hygieny ke kontrolám firem manžela

Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík zmíněné nahrávky pořídil v roce 2023 tajně v jejich domě po sérii konfliktů se svou tehdejší ženou. Na jedné z nich Balaštíková podle serveru plánuje „zakleknout“ na firmu ChemProgres, jejímž jednatelem je právě její bývalý manžel, a úkoluje tím zlínské hygieniky.

Spolu s Balaštíkovou kriminalisté v kauze obvinili také Vladimíra Možíška, někdejšího šéfa odboru hygienické stanice ve Zlíně, který je dnes ředitelem Hygienické stanice hlavního města Prahy. Obvinili rovněž bývalou ředitelku zlínské hygienické stanice Evu Sedláčkovou. Zatímco Balaštíková s Možíškem jsou podle serveru obviněni ze zneužití úřední osoby, Sedláčková z nadržování.

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