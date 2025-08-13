Balaštíková, která měla kandidovat za ANO jako trojka ve Zlínském kraji, na nahrávkách pořízených v létě 2023 nejméně při dvou příležitostech zjišťuje, kdo by zvíře zastřelil, kolik by to stálo a kdy už se tak stane. Upozornily na to Seznam Zprávy,které celou kauzu otevřely.
„Kdy domluvíš, aby jí zastřelili toho psa?“ ptá se Balaštíková, přičemž je z kontextu jasné, že mluví o mazlíčkovi nové přítelkyně jejího tehdejšího manžela. „Chápeš, že ten člověk tím riskuje kriminál?“ odpovídá druhý hlas neznámého muže.
„Třeba za 50 tisíc?“
Ten v nahrávce z 29. července 2023 jmenuje svého kamaráda jménem Horst, který „nesnáší zvířata“ a takové služby poskytuje. Na to Balaštíková vyzvídá, kdy to tedy udělá. „To lidi dělají za peníze, takové věci,“ opáčí muž a dodává, že jeho kamarád jako každý jiný potřebuje vydělat na nájem a rodinu.
Na otázku, kolik za to chce, muž odpovídá: „Nevím… Třeba 50 tisíc? Nevím.“ To se ale Balaštíkové očividně nelíbí. „Když to udělá pro tebe, tak to stojí tolik? Říkals mě, že to uděláš zadarmo – a už je to tady,“ reaguje.
|
Nepřijatelné, zuří Babiš kvůli chování Balaštíkové. Škrtne ji z kandidátky
O necelý měsíc se scéna opakovala. „Kdy domluvíš, aby jí zastřelili toho jejího psa? Tys to říkal, prosím tě, že to zařídíš, že máš kamarády. Zařídils h*vno,“ říká poslankyně 21. srpna 2023. Domluva ovšem opět nedopadne kvůli penězům, Balaštíková očividně za vraždu psa platit nechce.
„Není to jako v devadesátejch“
„Zařídím, ale ne zadarmo. Takové věci se přece zadarmo nedělají,“ vysvětluje mužský hlas a dodává, že situace dnes není jako „v devadesátejch“, protože za takové věci hrozí vězení. Na to Balaštíková opáčí: „Takže zase nic,“ a přímo odkazuje na exmanželovu novou partnerku.
Nahrávky od sebe dělí necelý měsíc, což podle Seznam Zpráv nasvědčuje, že se jednalo o plánovanou akci a že tato slova nepronášela bezmyšlenkovitě.
Babiš v reakci pro iDNES.cz uvedl, že „takové chování je absolutně nepřijatelné, musí okamžitě skončit“. Balaštíková do voleb nepůjde, oznámil.
|
Poslankyně ANO chtěla „zakleknout“ firmu exmanžela. Ať to hned vysvětlí, říká Babiš
Poslankyně má nahrávku za podvrh. „Nikdy jsem nikoho nehledala ani nekontaktovala, aby udělal něco tak hrozného. Tento druh špíny na sobě opravdu, již vzhledem ke svým dětem a vnukům, nenechám a budu se bránit,“ uvedla ve vyjádření.
Dodala, že podle ní jde o „klasický příklad článku psaného na objednávku – bez ověření faktů“. „Pokud je pravdou, že policie se celou záležitostí zabývá, což ovšem doposud nevím, tak očekávám, že se seznámím s tím, co jsem údajně říkala,“ doplnila.
Podle nahrávek chtěla poškodit manželovu firmu
Poslankyně ANO také čelí podezření, že chtěla poškodit firmu svého bývalého manžela. Politička v jiných nahrávkách mluví o hygienických kontrolách, kterým pak společnost skutečně čelila. Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík pořídil podle Seznam Zpráv v roce 2023 během rozvodu sérii skrytých nahrávek.
„Osobní záležitosti a okolnosti rozvodu komentovat nebudu. Pokud ale existuje podezření, že paní Balaštíková zneužila svou funkci, musí to okamžitě vysvětlit. To je pro mě nepřijatelné,“ reagoval v úterý Babiš pro iDNES.cz.
|
Šikana i nerovné odměny. Na šéfku hygieny si podřízení stěžovali na ministerstvu
Redakce oslovila v úterý s žádostí o reakci i samotnou poslankyni. Situaci ale odmítla komentovat. „Napíšu veřejné prohlášení, ze kterého, prosím, čerpejte. Po zkušenosti s vašimi kolegy, možná z jiných deníků, to udělám takto,“ sdělila.
Policie se případem zabývá od letošního dubna. „Případ prověřujeme, v tuto chvíli k němu není možné podávat jakékoli informace,“ uvedla mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.
|
Předvolební kampaň z peněz bytového družstva? Zlínský zastupitel čelí vyšetřování
Poslankyně Margita Balaštíková je od roku 2013 poslankyní hnutí ANO za Zlínský kraj. V listopadu 2021 se do Sněmovny vrátila, mandát získala po hejtmanovi Radimu Holišovi, který se ho vzdal.