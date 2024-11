Má ministerstvo zdravotnictví páky na to, aby se strava v nemocnicích v širším měřítku změnila?

Ano, pan ministr vydal doporučení pro nákupy potravin do nemocnic, to je fajn, ale přímo zlepšení stravy to moc neřeší. Zásadní je přebudování komplikovaného až zbytečného dietního systému a posun od produktů a vaření z pohodlnosti ke skutečnému jídlu.

V zahraničí je běžný všeobecný důraz na respektování preferencí pacienta a možnost výběru pokrmů.