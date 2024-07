Wollner kolegyně obtěžoval a urážel, vyplývá z uniklého spisu z vyšetřování

Úryvky z vyšetřovací zprávy a co ve spisu zaznělo Wollner jedné z žen řekl: „Když neumíš dělat svoji práci, tak sis ty fakany neměla pořizovat“.

Ve střižně Marek Wollner hladil jednu z žen po zadku a chtěl, aby si mu sedla na klín. Když odmítla, následovaly poznámky typu, že je frigidní.

Běžné bylo pro Wollnera urážet redaktory, ale i nováčky. „Chováš se jako č*rák“, „jseš úplná pí*a, ty nic neumíš“, „tak to by neudělal ani chudák na prvním semestru školy“.