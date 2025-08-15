To bych si nedovolil, odmítl Výborný falešnou výzvu kroužkovat lidovce

Autor: ,
  16:29
Předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný se na platformě X distancoval od falešného účtu a zprávy, ve které vyzývá křesťanské demokraty, aby v nadcházejících sněmovních volbách kroužkovali na koaličních kandidátkách Spolu své spolustraníky. Výborný dodal, že jde o znovupoužití zprávy, která se objevila už dříve. Situaci ministr vysvětlil koaličním partnerům.
Marek Výborný, ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL (26. března 2025)

Marek Výborný, ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL (26. března 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference po jednání celostátního výboru KDU-ČSL. Marek Výborný. (29....
Ministr zemědělství Marek Výborný (20. března 2025)
Koalice SPOLU zahájila kampaň do sněmovních voleb. Na snímku Markéta Pekarová...
Podpis memoranda o spolupráci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 ve volbách do Sněmovny v...
5 fotografií

„V rámci koaliční domluvy bych si nic takového nikdy nedovolil. Demokratická volba voličů je kroužkovat kohokoli v rámci koalice. Mým cílem je jediné: získat co nejvíce hlasů pro koalici Spolu,“ uvedl Výborný na síti X.

Ozvat se proti šíření falešné zprávy je podle něj třeba, protože někteří voliči by jí mohli uvěřit. Uvedl také, že v dopise, který nenapsal, jsou pravopisné chyby a výrazy, které by nikdy nepoužil.

Strany Spolu jdou v koalici do sněmovních voleb podruhé. Výborný, Fiala a Pekarová podepsali koaliční smlouvu v druhé polovině března. Mezi programové pilíře koalice patří podle premiéra na prvním místě bezpečný stát jako základna pro rozvíjení dalších oblastí.

Babiš byl ve střetu zájmů, řekl Výborný. Začne od Agrofertu vymáhat dotace

Dál koalice voličům chce slíbit dostupné bydlení a podporu výstavby, hospodářský růst a ekonomickou prosperitu, moderní školství, fungující a efektivní stát, rozvoj venkova a trvale udržitelného zemědělství a informačně propojené zdravotnictví.

Horkou fází kampaně plánuje koalice zahájit ve středu. Sedm týdnů před hlasováním ztrácí koalice ve volebních průzkumech ve prospěch opozičního hnutí ANO.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Ruská delegace už je na Aljašce, v Anchorage protestovali na podporu Ukrajiny

Aktualizujeme

Ruská delegace už přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 26 uskupení, o čtyři více než při minulých volbách před čtyřmi lety. Kdo bude usilovat o váš hlas právě ve vašem kraji? Nabízíme přehled dosud známých...

15. srpna 2025  17:42

Dva zranění po střelbě u mešity ve švédském Örebro. Může jít o válku mezi gangy

Dva lidé byli v pátek zraněni při střelbě poblíž mešity ve městě Örebro v centrálním Švédsku. Informovala o tom švédská policie. Ta incident klasifikuje jako pokus o vraždu a má podezření na válku...

15. srpna 2025  14:53,  aktualizováno  17:42

Vzal z úschovy klíče, pak zapálil školku. Muže zadrženého po požáru obvinili

Z požáru v mateřské škole v Jaroměři na Náchodsku a dalších skutků kriminalisté obvinili dvaačtyřicetiletého muže, kterého na místě už v noci na čtvrtek zadrželi. Podle policie věděl, kde jsou klíče....

15. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  17:30

Křeslo, na kterém zemřel Casanova. Zámek po opravě otevírá „proutníkův“ okruh

První zájemci mohou v sobotu 16. srpna na zámku v Duchcově na Teplicku navštívit nově zrekonstruovaný okruh nazvaný Casanova na zámku. Stane se tak u příležitosti výročí narození Giacoma Casanovy,...

15. srpna 2025  17:22

Výbuch v pardubické Synthesii, dva zranění jsou v ohrožení života

K výbuchu došlo dnes odpoledne v areálu chemické společnosti Synthesia v Pardubicích. Při incidentu byli vážně zraněni tři lidé, dva z nich jsou v ohrožení života - do nemocnic je záchranáři...

15. srpna 2025  15:34,  aktualizováno  17:20

Jeřáb se ramenem zasekl do mostu na dálnici. Řidič lezl z kabiny po žebříku

Poškozený most, poničený jeřáb a omezení provozu do dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí. Takové jsou následky nehody, kdy jeřáb ze zvednutým ramenem nepodjel most a zasekl se do jeho konstrukce. Řidič...

15. srpna 2025  16:43

V Praze přistály fosílie Lucy a Selam. Tři miliony let staří prapředci lidstva

Speciálem etiopských aerolinií přiletěly v pátek odpoledne do Prahy Lucy a Selam. Jedny z nejstarších známých předků lidstva jsou v Evropě zcela poprvé. K vidění budou od pondělí 25. srpna dva měsíce...

15. srpna 2025,  aktualizováno  16:42

Korespondenční volba do Sněmovny: termín na registraci vyprší příští neděli

Češi mohou letos poprvé volit korespondenčně ze zahraničí. Co vše je třeba pro využití takové možnosti udělat? Přinášíme odpovědi na nejdůležitější otázky a přesné termíny, do kdy je potřeba se...

15. srpna 2025  16:39

VIDEO: Jak si zásahovka došla pro Jiřikovského. Neoznačené dodávky i útěk na střechu

Tak už na něho došlo, komentuje autor videa zásah policie, která si ve čtvrtek večer došla pro bitcoinového dárce Tomáše Jiřikovského. Záběry zachycují několik neoznačených dodávek a zásahovou...

15. srpna 2025  14:11,  aktualizováno  16:37

To bych si nedovolil, odmítl Výborný falešnou výzvu kroužkovat lidovce

Předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný se na platformě X distancoval od falešného účtu a zprávy, ve které vyzývá křesťanské demokraty, aby v nadcházejících sněmovních volbách...

15. srpna 2025  16:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výrostci v Rusku zmlátili na hřišti Leninova dvojníka, video bitky řeší policie

Policie v Petrohradě zahájila trestní řízení proti skupině mladíků, kteří na jednom z místních sídlišť napadli staršího muže v kostýmu Vladimira Iljiče Lenina. Video z potyčky na dětském hřišti se...

15. srpna 2025  16:20

V Rusku bobtná nervozita. Chystá se na Aljašce na Putina atentát?

Premium

Ruští ultranacionalisté předem jásají nad velkým diplomatickým vítězstvím, před schůzkou Trump–Putin ovšem ve vzduchu visí i patrná nervozita. Čím dál víc se přetřásá otázka, zda se summit na Aljašce...

15. srpna 2025  16:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.