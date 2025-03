Výborný: Už nemáme nejdražší potraviny v EU, až na výjimky šly ceny z loňska dolů

Proč jsou v Česku jedny z nejdražších potravin v Evropě?

Z čeho vycházíte?

Z unijních průzkumů i reportáží ze supermarketů v okolních státech. Vy si to nemyslíte?

Neodpovídá to skutečnosti. Ceny potravin v Česku už zdaleka nejsou na takové úrovni, jako byly před rokem. Občas mám pocit, že jsme se ve veřejné debatě zasekli v roce 2023, kdy skutečně v rámci inflace ceny výrazně vyletěly. Teď jsme ale v situaci, kdy to naopak loni byly potraviny, které táhly inflaci dolů až k současným třem procentům. Samozřejmě od podzimu se potýkáme s tím, že u některých, ale zdůrazňuji, některých potravin ceny skutečně meziměsíčně rostou. Pořád jsou ale levnější, než byly na začátku roku 2024. Typickým příkladem výkyvů jsou příběhy jako předvánoční máslo či povánoční vejce.