Policie vyšetřuje žalobce, kvůli zneužití pravomoci přišel stát o 25 milionů

Žalobce vinu odmítá, tvrdí, že se k němu dokumenty nedostaly. Jeho postup se původně projednával jako možné kárné provinění, ale kvůli závažnosti případu ho převzala policie.

Pražské vrchní státní zastupitelství dostalo v březnu 2019 dopis z úřadu švýcarského spolkového žalobce s dotazem, zda má pokračovat zajištění jednoho milionu švýcarských franků (zhruba 25 milionů Kč).

Peníze byly zabaveny při vyšetřování případu možné manipulace s IT zakázkami státního podniku Lesy České republiky. Případ dozoroval Solar, který měl také švýcarskému úřadu odpovědět. Přes opakovanou výzvu se tak nestalo a Švýcarsko přestalo peníze blokovat.

Solar tvrdí, že se k němu přípisy ze Švýcarska nedostaly. Nejvyšší správní soud ale loni v září dospěl k závěru, že dokumenty do ruky dostat musel.

Pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová kvůli tomu podala na Solara kárnou žalobu. Nejvyšší správní soud však dospěl k závěru, že by mohlo jít o trestný čin. Případ se tak dostal na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které webu Aktuálně.cz potvrdilo, že kriminalisté pod jeho dozorem kauzu prověřují.

„Ve věci je dáno podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby,“ uvedl náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Dodal, že, prověřování se vede několik měsíců.

Prověřování chtějí kriminalisté uzavřít do 24. listopadu, podle Bartoše ale bude lhůta patrně prodloužena. Definitivní rozhodnutí by měla policie učinit do konce roku.