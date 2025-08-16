Neuměl plavat. Teď chce pokořit kanál La Manche pro sebe i nemocnou Amálku

Ivana Lesková
  12:42
Jako dítě se Marek Protiva vyhýbal bazénům, do dvaceti let neuměl plavat. Pak objevil kouzlo přírodních vod. Poslední dva roky trénoval ve Vltavě i v zimě, aby si splnil sen: přeplavat kanál La Manche. Dnes vyráží do Doveru. Ve středu se v anglickém přístavním městě ponoří do chladných vln a poplave do Francie. Rád by tím pomohl získat peníze pro nemocnou dívku, která touží po vítězství v paraplavání.

Zatímco osmatřicetiletý Marek Protiva z Hradce Králové se v dětství věnoval házené a dalším sportům, ale bál se plavání, osmiletá Amálka Dvorská z Prahy se nikde necítí tak svobodně jako ve vodě. Paraplavání je jediný sport, který může dělat, aniž by si ublížila. Mohou za to její příliš křehké kosti.

Už v děloze, kde byla se svým bratrem, se dívce zlomila noha, krátce po porodu ruka a patrně při sádrování malého hrudníčku i žebra.

„Pořád plakala. Netušili jsme důvod. Na zlomeninu žeber se přišlo až po sundání sádry. Tím to ale neskončilo. Stačilo, když na ni bráška najel malým autíčkem, nebo když sama lezla po čtyřech a sklouzla jí ruka. Hned byla další zlomenina,“ vzpomíná matka dvojčat Jitka Vorálková na začátek vyčerpávajícího kolotoče plného bolesti.

Léčba malé Madlenky funguje. Po dívce je nově pojmenovaný nadační fond

Genetické vyšetření potvrdilo u dívky vzácnou genetickou nemoc křehkých kostí – osteogenesis imperfecta. Kvůli poruše tvorby kolagenu, což je pojivová tkáň, se Amálčiny kosti velmi snadno lámou, má potíže s klouby a oční bělmo zbarvené do modro-šeda. Patrně kvůli další diagnóze, dosud nepotvrzené, má jednu nohu o šest centimetrů kratší.

Pohybuje se na vozíku a s pomocí speciální ortézy. Ve škole potřebuje pomoc asistentky a doma mámy. Často musí do nemocnic v Praze nebo Brně a pro ortézy až do Vídně.

„Amálka má za sebou už 22 zlomenin a řadu operací. V říjnu ji budou brněnští lékaři vyndávat teleskopické kovové hřeby zpevňující obě holenní i stehenní kosti. Protože povyrostla, musí dostat větší,“ vysvětluje její máma, která zůstala s dětmi sama a péče o ně tak pro ni není snadná organizačně ani finančně.

Nejlepší dárek k narozeninám. Skončila mi chemoterapie, vzkázal dobrodruh Svaťa

Poslední týdny s nimi trávila v Sanatoriích Klimkovice, kde dívka opakovaně rehabilituje. Pobyt Amálky a doprovodu hradí zdravotní pojišťovna, ale máma musela zaplatit i pobyt pro syna, o kterého by se neměl kdo starat. A připlatit 24 tisíce korun za intenzivní rehabilitační program zaměřený na zlepšení chůze a posílení svalů – to je pro dívku šance, jak pomoci křehkým kostem.

Přispět statečné Amálce na rehabilitaci

„Pomáhá nám moje máma, přátelé i různé nadace, bez nichž bychom to nezvládli. Ale i tak šetříme každou korunu. Moc nás potěšilo, že Sanatoria Klimkovice pro nás vypsala finanční sbírku na transparentním účtu Strom přání, a překvapilo, že nám chce pomoci Marek Protiva. Při své cestě za vlastním snem pomáhá Amálce tím, že propaguje naši sbírku,“ líčí Jitka Vorálková.

Ačkoli rodina Amálky bydlí v Praze, kde Marek Protiva pracuje jako manažer a trénuje ve Vltavě, zatím se znají jen z videopozdravů. Osobně se ještě neviděli, protože Amálka byla až do pátku v lázních na druhém konci republiky a dnes je u babičky na jihu Čech, kdežto plavec už míří do Anglie.

Autorka revoluční metody: Dítě do dvou let můžeme dostat mimo autistické spektrum

Plavat se začal učit až ve dvaceti letech. Lákala ho otevřená voda a postupně si dával stále vyšší cíle. Před dvěma lety začal s přípravou na přeplavání Lamanšského průlivu. Kvůli tomu se účastnil mnoha závodů v letních i zimních měsících.

Aby získal povolení, musel doložit potvrzení, že vydržel plavat šest hodin ve vodě s teplotou do 16 stupňů. Zvládl to až na čtvrtý pokus. Teď bude v ještě chladnější vodě plavat asi 12 hodin, ale pokus má jen jeden. Pokud se Protivovi podaří kanál La Manche přeplavat, bude v pořadí 37. úspěšný Čech.

„Mám povolení, natrénováno, domluveného kapitána lodi a doprovázet mě bude Michal Štengl z Českolipska, který kanál přeplaval před čtyřmi lety. Věřím, že to zvládnu. Nedávno mě ale napadlo, co bude pak, až vylezu z vody a zvednu ruce? Nechci, aby tím vše skončilo. Proto jsem hledal někoho, kdo potřebuje pomoc a komu bych mohl být prospěšný při plnění jeho snů. Příběh Amálky mě zaujal, protože nás spojuje plavání. A dojal o to víc, že sám mám šestiletou dceru,“ líčí muž.

Zdolat La Manche bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, říká amatérský plavec

Amálka se těší na živý přenos

Muž doufá, že lidé, kteří budou sledovat jeho cestu na sociálních sítích, také přispějí dívce na rehabilitace. „Možná pak najdeme i jiné formy pomoci, třeba společný trénink,“ přemítá Marek Protiva.

Jeho plavbu přes kanál bude Amálka s rodinou a dalšími fanoušky sledovat v živém přenosu na facebookové stránce Sanatorií Klimkovice. Dívka vodu miluje. Když je doma, každý týden trénuje paraplavání, zatím s osobní asistentkou. „Jednou chci vyhrát velký závod,“ přeje si Amálka.

Malá Amálka bojuje s nemocí křehkých kostí osteogenesis imperfecta.
Marek Protiva z Hradce Králové se 20. srpna chystá přeplavat kanál La Manche. Cestu za svým snem spojil s podporou nemocné osmileté Amálky.
Malá Amálka bojuje s nemocí křehkých kostí osteogenesis imperfecta.
Amálka zbožňuje plavání už od útlého věku.
31 fotografií
