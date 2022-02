Babišův marketér napsal, že vymyslel prezidentskou kampaň. Jen fór, říká

„Při čištění zubů jsem omylem vymyslel prezidentskou kampaň. Teď mě to bude měsíce stihat,“ napsal na své facebookové stránce Prchal. Později to smazal.

Široká veřejnost Prchala zaznamenala v říjnu 2017, když mu Babiš veřejně dal pusu na čelo po vítězství hnutí ANO ve volbách do Sněmovny.

„To je nesmysl, nic takového neexistuje,“ komentoval pro iDNES.cz Babiš příspěvek marketingového poradce.

„Je to jen fór, na Facebook se nepíší věci, které jsou myšleny vážně,“ odvětil Prchal na otázku, jak bude vypadat prezidentská kampaň, o níž napsal. že ji vymyslel.

„To, že jsem vstoupil do politiky, nejvíc poškodilo moji rodinu. Ona mi to nikdy neodpustila, jsou na mě naštvaní, že jsem neskončil v říjnu. Musím to probrat s nimi, protože to je podle mě nejdůležitější. Jestli to bude rodina akceptovat, to se dozvíte. Názor rodiny pro mě bude nejdůležitější,“ řekl Babiš koncem loňského roku v rozhovoru pro Rádio Impuls.

„Ve slabé chvíli jsem řekl, že kdyby lidi začali sbírat podpisy, tak bych začal. Jsem poctěn, ale nebylo to moje přání. Mnoho lidí by si přálo, abych kandidoval, ale opakuji, že rozhodující názor pro mě bude názor rodiny,“ uvedl. Na doplňující dotaz, kdy případně svůj záměr ohlásí předseda hnutí ANO pouze sdělil: „Ptejte se mě v září.“