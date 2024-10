Poslanec ANO jel do Číny, aby přivezl pandu. Je to blb, reagoval Babiš

Na tuto společnost by přitom mohl dopadnout v současnosti projednávaný zákon o kybernetické bezpečnosti, který Novák kritizuje. Poslanec ANO už dříve řekl, že cestu do Číny za problematickou nepovažuje.

„No, je to blb. Měl to hlásit, takovéhle věci se nedělají. Poslanec si zkrátka nemůže dělat, co chce, potom to dělá blbý dojem. Zeptáme se ho, proč to nehlásil, co tam dělal vlastně,“ uvedl Babiš na adresu svého stranického kolegy.

Novák při zdůvodňování cesty do Číny zmínil také to, že chtěl do Česka přivézt pandu velkou. „To si děláte srandu, ne? Tak potom je to dvojnásobný blb. Panebože, to snad nemyslí vážně, to je materiál,“ prohlásil podle Radiožurnálu Babiš. Novák by podle něj měl radši ve svém domovském Zlínském kraji přesvědčovat voliče koalice Spolu, aby ji nevolili.

Opoziční poslanec se v Číně sešel s ředitelem firmy Huawei pro vztahy s veřejností a komunikací Jeffem Wangem. Radiožurnálu Novák potvrdil, že spolu mluvili mimo jiné o návrhu zákona o kyberbezpečnosti.

„Zmínili jsme ten problém,“ uvedl poslanec, podle kterého čínská firma působila spíše odevzdaně. „Ano, pozastavili se nad tím, že moc nechápou proč, ale to bylo tak všechno, dále jsme to nekomentovali,“ popsal setkání Novák. Svou cestu do Číny označil za spíše poznávací. „Jel jsem na své náklady, tak jsme nevystupovali vůbec politicky,“ uvedl. Dodal, že na návštěvu ho pozvala Čínská hospodářská komora a ve společnosti Huawei se byl podívat na výrobu.

Novák je členem sněmovního hospodářského výboru a předsedá podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku, které mají dát k nové legislativě stanovisko. Poslanec ANO je známý jako kritik nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Vadí mu především část týkající se prověřování dodavatelských řetězců.

Vládní návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti v září prošel ve Sněmovně prvním čtením. Norma má umožnit prověření dodavatelů, kteří by mohli představovat pro stát bezpečnostní riziko, a také jejich vyloučení. Podle kritiků by se předloha v navrženém znění mohla dotknout mnoha malých firem, zvýšit byrokracii i počet státních úředníků.

Už koncem roku 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE, považuje je za bezpečnostní hrozbu. Před technologiemi firmy Huawei opakovaně varuje i Bezpečnostní informační služba (BIS).