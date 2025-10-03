„Nějak jsem se vydrápal ven.“ Známý lékař Marek Dvořák přežil těžkou autonehodu

Marek Dvořák je lékařem urgentu u pozemní i letecké záchranné služby a známým popularizátorem první pomoci nejen na sociálních sítích. Nyní se však sám ocitl v situaci, kterou běžně řeší u jiných. Po cestě z přednášky se střetl s dodávkou, jen zázrakem oba řidiči vyvázli prakticky bez zranění.
„Jsem rád, že to píšu sám a ne moji pozůstalí,“ sdělil populární lékař Marek Dvořák svým sledujícím na sociálních sítích.

„Najednou rána jak krá.a, v autě vystřelily všechny airbagy. V tu chvíli absolutně nevíte, kde jste. Nějak jsem se vydrápal ven a šel se podívat na druhého řidiče. Na místě řidiče nikdo neseděl, tak jsem si říkal, že ho to katapultovalo a jdu ho hledat do pole. Pán na sedadle spolujezdce mi ale říkal, že on je řidič a jen ho ten náraz přesadil,“ pokračoval Dvořák v popisu dramatické situace.

Pomáhám mužům, kteří ještě nechtějí brzdit, říká lékař o testosteronové terapii

Sám vyvázl jen s lehkými škrábanci a boulí od bezpečnostního pásu a airbagů. Druhý řidič je dle jeho slov také v pořádku.

„To auto mi zachránilo život, v něčem jiném bych tu možná nebyl. Samo zavolalo záchranku. Hasiči, policie, záchranka, všichni přijeli mega rychle,“ uvedl lékař a pochválil i rychlou pomoc ze strany svědků. „Obě auta jsou na totálku, škoda je přes šest milionů. Mně zůstává řidičák i všechny body,“ dodal.

Září bylo na silnicích nejtragičtější za posledních sedm let

Minulý rok se v Česku stalo 92 217 dopravních nehod, při kterých zemřelo 438 lidí a 1 609 utrpělo těžká zranění. Letošní září přitom bylo na českých silnicích nejtragičtější za posledních sedm let. Při nehodách zemřelo téměř šest desítek lidí.

