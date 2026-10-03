Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Jsem jedním z podvedených.“ Lékař Dvořák se omluvil za spolupráci s luxusním autobazarem

Autor:
  13:11
Hostem podcastu NA KAFI byl letecký záchranář Marek Dvořák

Hostem podcastu NA KAFI byl letecký záchranář Marek Dvořák | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Záchranář Marek Dvořák v pořadu 7 pádů Honzy Dědka
Policie zasahovala u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři. (30....
Policie zasahovala u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři. (30....
Policie před sídlem společnosti hlídkovala i v pondělí. (4. května 2026)
24 fotografií
Pražský autobazar Auta Super je momentálně v insolvenci, dluží stamiliony korun a majitel firmy, kterého policie vyšetřuje pro podezření z podvodu a zpronevěry, zmizel. Bazar v minulosti spolupracoval také s lékařem Markem Dvořákem, který má na sociálních sítích stovky tisíc sledujících. Ten se za to nyní omluvil, zároveň je podle svých slov také jedním z podvedených lidí.

„Asi víte, že jsem dlouho spolupracoval s firmou Auta Super. Ne jen s firmou, s lidmi, kterým jsem opravdu věřil. Vozil jsem se v super autech, dělal jim reklamu, dvě auta jsem si u nich koupil pro rodinu. Měl jsem pocit, že je znám. Že když někomu propůjčím svoje jméno na základě důvěry a dlouholeté spolupráce, můžu si za tím stát. Selhal jsem. Omlouvám se,“ napsal Dvořák na sociálních sítích.

Sliboval auta za miliony. A pak zmizel on i peníze. Jak fungoval bazar s luxusními vozy

Popsal také, že jedno z aut, které sám zaplatil a považoval za svoje, mu vlastně nikdy nepatřilo. „Abych o něj nepřišel a taky aby mi z něj policie nevysadila ženu a děti někde na magistrále, protože byli de facto v kradeném autě, musel jsem ho koupit znovu od leasingové společnosti,“ popsal lékař s tím, že se jeho případ řeší také soudní cestou.

„Selhal jsem v odhadu lidí. Věřil jsem víc, než jsem měl. A svoje doporučení jsem dal dál i vám. Za to se chci omluvit každému, kdo tam přišel proto, že věřil mně, a odnesl si problém nebo zklamání. Je mi to upřímně líto. Je to jedna z životních lekcí, které jsem dostal.“ zakončil zdravotník.

Mezi podvedenými věřiteli patří také společnost Moneta Auto, díky které se také podařilo chyby objevit. Firma provedla v dubnu kontrolu a přišla si do prodejen firmy ověřit, jestli tam drahá auta stojí. A nestála. Třeba na provozovně U Pekáren nenašla třináct zafinancovaných aut.

Pražský autobazar s luxusními vozy je v insolvenci. Dluží přes 200 milionů, majitel nezvěstný

„Přičemž dlužnice (Auta Super) nebyla schopna věrohodně doložit jejich aktuální umístění, stav ani právní důvod jejich nepřítomnosti v provozovně. Opakovaná vysvětlení, zejména že vozidla mají být v zápůjčce, servisu či na výstavě, nepovažuje (Moneta Auto) za dostatečná,“ napsal Radek Stark, který Monetu Auto zastupuje, v návrhu na zahájení insolvenčního řízení a prohlášení konkurzu. Právě Moneta Auto totiž na Suchánkovu firmu podala tento návrh, který má iDNES.cz k dispozici, k soudu.

Suchánka se nyní nedaří nikomu sehnat, telefon má vypnutý a není nikde k zastižení. V Česku Suchánka zastupuje advokát Sergej Zaripov, jenž v minulosti zastupoval u soudu politické hnutí Stačilo! a figuroval i ve firmě, která po covidu chtěla odškodné od státu v souvislosti se zadržením statisíců roušek.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Masivní údery na Kyjev pokračují. Rusko vyzvalo cizince, aby město opustili

Sledujeme online
Ruské drony zasáhly Jižní most v Kyjevě, metro i povrchová doprava přes něj...

Rusko dnes vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Tamější ministerstvo zahraničí varovalo, že ruská armáda bude na metropoli i nadále podnikat masivní údery, které...

3. října 2026  9:12,  aktualizováno  13:36

Konec „jeskynní rusofobie“ i snaha obrat o peníze. Co Moskva vidí v Babišově vládě

Anna Ponomarjovová, nová ruská velvyslankyně

Praha a Moskva zažívají první opatrné signály změny vzájemné rétoriky, k plné normalizaci vztahů je ale stále daleko. Ruská velvyslankyně v České republice Anna Ponomarevová poskytla státní tiskové...

3. října 2026  11:21,  aktualizováno  13:17

Babiš odmítl kladné hodnocení od Ruska. Ostuda, reaguje opozice

Premiér Andrej Babiš na předvolebním mítinku ANO v Roudnici nad Labem. (1....

Hodnocení ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku, je pro kabinet Andreje Babiše (ANO) ostudou, tvrdí bývalý ministr zahraničí za ODS Jan...

3. října 2026  11:52,  aktualizováno  13:15

„Jsem jedním z podvedených.“ Lékař Dvořák se omluvil za spolupráci s luxusním autobazarem

Hostem podcastu NA KAFI byl letecký záchranář Marek Dvořák

Pražský autobazar Auta Super je momentálně v insolvenci, dluží stamiliony korun a majitel firmy, kterého policie vyšetřuje pro podezření z podvodu a zpronevěry, zmizel. Bazar v minulosti...

3. října 2026  13:11

Rusko verbuje na sabotáže i jedenáctileté Ukrajince, končí v nápravných koloniích

Skupina teenagerů sedí na lavičce v ukrajinském Lvově. (17. dubna 2026).

Rusko přes sociální sítě verbuje ukrajinské děti k sabotážím a láká je na rychlé peníze. Nejméně třináct nezletilých už za útoky proti vlastní zemi skončilo ve vězení. Většinu z nich ale podle...

3. října 2026  12:55

Ve stínu ruské hrozby. V Lotyšsku se konají nové parlamentní volby

Andris Kulbergs promlouvá k parlamentu. (28. května 2026)

V Lotyšsku v sobotu začalo hlasování v parlamentních volbách. Voliči si vybírají nové složení 100členného parlamentu. Volby se konají v době zvýšených obav o bezpečnost země kvůli ruské válce proti...

3. října 2026  12:45

Dvě tragické nehody: zemřela 20letá žena a řidič po nárazu do stavebního stroje

ilustrační snímek

Ve středních Čechách v sobotu při nehodách zemřeli dva lidé. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavi nepřežil řidič náraz do stavebního stroje, spolujezdkyně utrpěla vážné zranění. Při další nehodě u...

3. října 2026  12:31

Japonská města bojují s invazí mývalů, přemnožené zvíře trápí i zemědělce

ilustrační snímek

Napříč Japonskem rychle přibývá škod způsobených mývaly. Zatímco se invazní druh šíří do měst, škody v zemědělství se blíží k 700 milionům jenů (asi 95 milionů Kč) ročně. Podle japonského...

3. října 2026  12:25

Švýcarské ledovce mizí před očima. Za rok roztálo přes pět procent jejich objemu

Glaciolog a vedoucí GLAMOS Matthias Huss (ve žlutém tričku) s týmem provádí...

Letošní rok byl pro švýcarské ledovce devastující, roztálo více než pět procent jejich objemu. Ve čvrtek zveřejněné zprávě to uvádějí vědci ze švýcarské glaciologické sítě GLAMOS. V historii měření...

3. října 2026  11:47

Policejní zákrok na „ilegálním“ tuningovém srazu: stovky přestupků a sebraný řidičák

Stovky aut se v pátek večer sjely na tuningovém srazu na parkovišti u...

Na tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích a následně také na Zličíně se podle odhadu policie sjelo až 1000 aut a 2500 lidí. Policie nezaznamenala žádné zásadní...

3. října 2026  11:02,  aktualizováno  11:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bruneta s přehlíženou mocí. Brazilské volby může rozhodnout bývalá první dáma

Premium
Bývalá brazilská první dáma Michelle Bolsonarová (31. července 2026)

Brazilské prezidentské volby jsou především soubojem dvou mužů, prezidenta Luize Inácia Luly da Silva a Flávia Bolsonara, syna exprezidenta Jaira Bolsonara. Jejich výsledek ale může nakonec...

3. října 2026

Lunetic si zopakoval třicetiny. Tentokrát i s Martinem Kociánem, hala z něj šílela

Premium
Aleš Lehký a Martin Kocián - koncert skupiny Lunetic v O2 universum (2. října...

„Rádi slavíme,“ vysvětlil Vašek Jelínek s úsměvem druhou oslavu třicetin skupiny Lunetic. Na té loňské chyběl zakládající člen Martin Kocián, takže byl důvod dát si repete. Návrat v pravém slova...

3. října 2026  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.