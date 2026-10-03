„Asi víte, že jsem dlouho spolupracoval s firmou Auta Super. Ne jen s firmou, s lidmi, kterým jsem opravdu věřil. Vozil jsem se v super autech, dělal jim reklamu, dvě auta jsem si u nich koupil pro rodinu. Měl jsem pocit, že je znám. Že když někomu propůjčím svoje jméno na základě důvěry a dlouholeté spolupráce, můžu si za tím stát. Selhal jsem. Omlouvám se,“ napsal Dvořák na sociálních sítích.
|
Sliboval auta za miliony. A pak zmizel on i peníze. Jak fungoval bazar s luxusními vozy
Popsal také, že jedno z aut, které sám zaplatil a považoval za svoje, mu vlastně nikdy nepatřilo. „Abych o něj nepřišel a taky aby mi z něj policie nevysadila ženu a děti někde na magistrále, protože byli de facto v kradeném autě, musel jsem ho koupit znovu od leasingové společnosti,“ popsal lékař s tím, že se jeho případ řeší také soudní cestou.
„Selhal jsem v odhadu lidí. Věřil jsem víc, než jsem měl. A svoje doporučení jsem dal dál i vám. Za to se chci omluvit každému, kdo tam přišel proto, že věřil mně, a odnesl si problém nebo zklamání. Je mi to upřímně líto. Je to jedna z životních lekcí, které jsem dostal.“ zakončil zdravotník.
Mezi podvedenými věřiteli patří také společnost Moneta Auto, díky které se také podařilo chyby objevit. Firma provedla v dubnu kontrolu a přišla si do prodejen firmy ověřit, jestli tam drahá auta stojí. A nestála. Třeba na provozovně U Pekáren nenašla třináct zafinancovaných aut.
|
Pražský autobazar s luxusními vozy je v insolvenci. Dluží přes 200 milionů, majitel nezvěstný
„Přičemž dlužnice (Auta Super) nebyla schopna věrohodně doložit jejich aktuální umístění, stav ani právní důvod jejich nepřítomnosti v provozovně. Opakovaná vysvětlení, zejména že vozidla mají být v zápůjčce, servisu či na výstavě, nepovažuje (Moneta Auto) za dostatečná,“ napsal Radek Stark, který Monetu Auto zastupuje, v návrhu na zahájení insolvenčního řízení a prohlášení konkurzu. Právě Moneta Auto totiž na Suchánkovu firmu podala tento návrh, který má iDNES.cz k dispozici, k soudu.
Suchánka se nyní nedaří nikomu sehnat, telefon má vypnutý a není nikde k zastižení. V Česku Suchánka zastupuje advokát Sergej Zaripov, jenž v minulosti zastupoval u soudu politické hnutí Stačilo! a figuroval i ve firmě, která po covidu chtěla odškodné od státu v souvislosti se zadržením statisíců roušek.