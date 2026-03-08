Co o nás prozrazuje naše obutí?
Mnoho věcí. Když neřeším cenu ani značku, tak si všímám hlavně toho, jestli jsou boty čisté a udržované. Zanedbané boty často naznačují lhostejnost. Naopak udržovaná obuv značí vztah k detailu a určitou úctu k sobě i k ostatním.
Takže trpíte profesní deformací a koukáte lidem na boty?
Je to tak.
Mají Češi o renovace a kvalitní obuv zájem?
Zlepšuje se to. Pamatuju si dobu, kdy se začaly dovážet kvalitní rámové boty z Anglie a zájem byl minimální. Dnes mi přijde, že hlavně třicátníci a pětatřicátníci se o kvalitu začínají víc zajímat. Velkou roli hrají i sociální sítě, kde je spousta edukačního obsahu. Lidé si začnou klást otázku, jestli by neměli mít něco lepšího, kvalitnějšího.
Marek Černý
Říkáte, že botám dáváte druhý život. Jaká je dnes reálná životnost běžné obuvi, se kterou lidé přicházejí do vaší dílny?
Upřímně je často kratší než záruční doba. V České republice, stejně jako ve zbytku EU, máme dvouletou záruku na všechno, což vůbec neodpovídá kvalitě masově vyráběných bot. Boty se vyrábějí hlavně v Indii, Indonésii, Číně nebo Pákistánu a kvalita materiálů i zpracování je často velmi nízká. Přitom marže jsou obrovské, což je na tom vlastně to nejsmutnější.
Dává smysl takovou obuv vůbec opravovat nebo renovovat?
U základních řetězcových bot většinou ne. Když se někomu odlepí špička nebo se prodře podšívka, to jsou drobnosti, které rád opravím. Ale sundávat celou podešev a dělat ji znovu nedává ekonomicky smysl. Práce a materiál by vyšly dráž než pořizovací cena boty. Vyplatí se to u kvalitnějších modelů, popřípadě u prémiových tenisek. Ty se dají dobře čistit, přebarvovat nebo vizuálně oživit.
Které boty mají podle vás největší šanci vydržet roky?
Jednoznačně rámová obuv. To jsou boty s podešví přišitou k rámu, takže se dá opakovaně odpárat a vyměnit. Když je bota celokožená, člověk se o ni správně stará, a hlavně má víc párů a střídá je, vydrží taková bota klidně 25 let. Viděl jsem i boty staré sto let, které vypadaly skoro jako nové. U správně udělané boty je ta životnost opravdu extrémní.
Je tedy větší problém v materiálech, nebo v tom, jak s botami zacházíme?
Řekl bych, že v obojím, ale hodně i v našem přístupu. Jako národ jsme hodně uživatelský typ. Máme jedny boty, nosíme je pořád dokola, a když doslouží, koupíme další. Přitom kdyby si člověk koupil třeba dva nebo tři dostupnější kožené páry, střídal je a věnoval jim základní péči, jejich životnost by byla úplně jinde. Materiál hraje roli, ale péče a střídání dělají obrovský rozdíl.
Zapomeňte na číslování, měřte stélku
Původně jste pracoval jako manažer v módních obchodech. Jak jste se dostal k obuvnickému řemeslu?
Po covidu už se mi nechtělo vracet zpátky do práce, která byla hlavně o náboru, řešení skladů, excelových tabulek a každoročním navyšování cílů. Chtěl jsem dělat něco hmatatelného, něco, co má reálný výsledek a dopad – nejen na tržby, ale klidně i na životy lidí. Boty pro mě do té doby byly koníček. V mládí jsem dokonce sbíral tenisky!
Nepovídejte. Kolik jste jich nasbíral?
Kolem stovky. Ale pak jsem je začal rozprodávat, protože zájem rostl a některé modely výrazně zdražily. Byl to vlastně můj první kapitál a zkušenost s podnikáním. Navíc jsem postupně přešel ke společenským botám. Na ty už si ale dávám taky stopku, manželka říká, že mám asi třikrát víc bot, než je zdrávo.
Naplnil tedy přechod k řemeslu vaše očekávání?
Naprosto. Říkal jsem si, že to zkusím dělat s láskou a uvidím, kam mě to posune. Postupně přišli první zákazníci a dnes už funguju třetím rokem. Zakázek je tolik, že některé musím odmítat. Bohužel tady ani nemám moc konkurenci, ke které bych mohl posílat drobnější opravy, které mě třeba tolik nelákají.
A pořád máte dílnu v garáži u domu?
Ano! Měli jsme nevyužitou garáž, která byla původně stavěná na menší auto, tak jsem si řekl, že ten prostor využiju jinak. Garáž jsem kompletně přestavěl vlastníma rukama.
Jak se o boty starat, aby vydržely co nejdéle hezké a funkční?
Základ je boty střídat. Ideálně mít alespoň dva páry na jednu sezónu. Důvod je jednoduchý – boty musí po nošení vyschnout. Pokud to nestihnou, začnou se v nich množit bakterie a často i plísně, protože vlhko jim svědčí. U lidí, kteří mají větší problém s pocením nohou, doporučuju používat absorpční vložky a antibakteriální spreje. Po příchodu domů boty vyzout, vystříknout a nechat minimálně jeden den vyschnout.
Co dalšího má na životnost bot zásadní vliv?
Určitě napínáky. Ty pomáhají držet tvar boty, nevznikají pak nehezké zlomy na špičce a při schnutí se bota krásně vypne. Další věc je obouvání lžící a rozvazování bot. Spousta lidí boty jen nazouvá, aniž by je rozvázala. Pak se diví, že mají sešlapanou a vydřenou patu. To je typická chyba. A samozřejmě základní údržba: vyživovat kůži a impregnovat.
A co velikost boty?
Ano, to vidím neustále. Lidé si neumí vybrat správnou velikost. Když je bota velká, noha uvnitř lítá a zbytečně se tím ničí podšívka, zároveň se u takových bot moc utahují tkaničky a tím se vytrhávají očka. Když je zase malá, můžou popraskat švy, a hlavně si člověk dlouhodobě deformuje nohy.
Jak tedy správnou velikost vybrat?
U běžné obuvi doporučuju zapomenout na čísla velikostí. Každá značka to má jinak, a je jedno, jestli se bavíme o evropském, britském nebo americkém číslování. Důležitá je délka stélky. U společenských bot by měl být nadměrek alespoň půl centimetru, aby se prsty netlačily a nekřížily. U běžecké obuvi klidně i centimetr.
A platí, že se boty „rozchodí“?
U rámové obuvi ano. Tyhle boty jsou celé kožené, mají kožený rám, korkovou mezivrstvu i koženou podešev, takže jsou ze začátku tuhé. Tam je normální, že potřebují čas.U tenisek nebo běžných bot je ale podle mě zbytečné se trápit. Pokud bota od začátku tlačí, většinou to lepší nebude. U kůže ji můžeme odborně roztáhnout, u syntetiky se ale nehnete.
Bota na červený koberec
Často upravujete velmi drahou značkovou obuv. Co je důvodem, že i luxusní boty potřebují zásah hned na začátku?
Typicky jde o lodičky nebo sandály u opravdu prémiových značek. Tyhle boty nejsou dělané na každodenní nošení. Jsou navržené tak, abyste v nich vystoupila z limuzíny, udělala pár kroků po červeném koberci a zase je sundala. Jenže často si řekneme: dala jsem za boty desítky tisíc, tak přece musí vydržet. Jenže realita městského provozu je jiná – dlažební kostky, kanály, nerovnosti. Stačí jeden špatný došlap a kožená podrážka je hned poškozená.
Proč se tedy u luxusních bot stále používají kožené podrážky, když tolik nevydrží?
Je to kombinace tradice, estetiky a marketingu. Kožená podrážka lépe vypadá, je elegantnější, ale je měkčí a rychleji se obrušuje. Navíc víc klouže, což je typické třeba u italských bot. V Itálii je sucho a slunečno, u nás často prší a pak můžete klouzat klidně po celém Václavském náměstí. Proto se dělá tzv. podražení, kdy se na koženou podrážku lepí tenká gumová vrstva. Je to decentní zásah, který výrazně prodlouží životnost bot a zvýší bezpečnost.
Je toto typ zakázky, který u vás převažuje?
Ano, péče o luxusní obuv tvoří velkou část zakázek. Vedle toho se mi ale v poslední době hodně objevují boty Martensky. Překvapilo mě, jak rozšířené jsou. Po brexitu totiž Anglie přestala nabízet tovární výměnu podrážek, takže když u těchto bot praskne podrážka, což je jejich typická závada, řeší to zákazníci právě u mě. Za cenu kolem pěti tisíc korun by mohly být kvalitnější. Reálná hodnota té boty je podle mě spíš někde kolem dvou a půl až tří tisíc.
Podle čeho tedy poznat botu, která obstojí i za několik let?
Díval bych se po nadčasovém tvaru, který nepodléhá trendům. Zásadní je konstrukce – ideálně šitá podešev. Jakmile je bota jen lepená, lepidlo časem degraduje a bota se „otevře“. Šití znamená, že se bota dá rozebrat a znovu složit. Levné řetězce často používají falešné prošití jen na okrasu, což může zákazníka zmást.
Které opravy jsou z technického hlediska nejnáročnější?
Nejnáročnější je jednoznačně rámová obuv. Tam se musí celý spodek odpárat, svršek zůstává, ale znovu se natáhne na kopyto a celý spodní díl boty se udělá znovu – konstrukčně i materiálově. Někdy to tak ale nevypadá a překvapivě složité může být i obyčejné lepení. Když někdo přinese botu, která už je „rozjetá“ a všechno se rozpadá, strávím nad tím spoustu času i nervů.
Existují podle vás boty, které mohou vydržet celý život?
Ano, jsou to právě rámové boty. Při správné péči, pravidelné renovaci spodku, a pokud má člověk víc párů a střídá je, může jeden pár vydržet klidně 25 až 30 let. Není to nic výjimečného. Dnes se dají sehnat i ve výprodejích kolem sedmi tisíc korun. Renovace pak stojí zhruba dvě třetiny ceny boty, ale dělá se po několika letech. Když se o boty člověk stará, jsou v podstatě „nesmrtelné“.
Čím je to, že se tak dobře přizpůsobí noze?
Uvnitř rámové boty je korková mezivrstva, do které se časem vytlačí tvar chodidla. Bota se tak postupně přizpůsobí konkrétní noze a začne fungovat jako opravdová bačkora. Ten proces trvá, ale výsledek za to stojí.
Kde hledáte inspiraci a kde se podle vás obuvnické řemeslo dělá opravdu dobře?
Hodně sleduju Japonsko. Japonci převzali formální módu, nechávají si šít obleky a k tomu patří i kvalitní boty. Velký důraz kladou i na pracovní obuv. Silná je samozřejmě Anglie a Itálie, něco i ve Francii. Bohužel střední Evropa je v tomhle slabší, hlavně kvůli historii. U nás byla výroba spíš sériová a drobné řemeslo se postupně vytratilo. Což souvisí i se zánikem učňovských oborů. Přitom řemesla jsou potřeba a neznamená to, že když někdo půjde na učňák, nemůže se dál vzdělávat.
Co na obuvnickém řemesle vás nejvíc baví?
To, že můžu vracet život věcem, které by někdo jiný vyhodil. Vidět výsledek práce je skvělé, ale ještě větší radost mám z reakce zákazníků.
Vzpomněl byste si na zakázku, která pro vás byla opravdu srdcová?
Byly to asi třicet let staré boty, do kterých se mi upřímně ani nechtělo. Pán ale trval na tom, že jsou to boty z mládí a mají pro něj obrovskou hodnotu. Nakonec jsem do toho šel a výsledek měl velký úspěch.