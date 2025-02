„Jen snaha o alibi“. Benda se pustil do poslankyň, které kvůli práci nestíhají rodinu

„Přišlo mi to trochu přepjaté. Mnohé jiné poslankyně to zvládají... Není to zase první volební období, kdy se výrazněji sedí ve Sněmovně. V minulosti to tak bylo taky. Na začátku devadesátek jsme takhle seděli na výborech. A taky to nikomu nepřipadalo divné,“ řekl Aktuálně.cz Benda.

A od kolegů ve Sněmovně to za svůj výrok pořádně schytal. Sněmovního matadora kritizoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Já to Markovi Bendovi dneska připomenu, kdo mu vytvářel 30 let podmínky, aby mohl prakticky bydlet ve Sněmovně. A díky mojí ženě za prvních společných 10 let. Bez ní bych nedokázal nic,“ uvedl Bartoš.

Rakušan zareagoval hláškou ze svého loňského videa z volejbalové šatny. „Pánové, tohle nebylo dobrý... Pokud jde o věc samotnou, jsou i jiná řešení než změna jednacího řádu a my jsme je navrhli. Takzvané autonomní usnesení Sněmovny. V koalici ale nenašlo podporu,“ vysvětloval Rakušan, že Benda toho pro zlepšení podmínek v dolní komoře moc neudělal.

„Nikdy nevím, v kolik přijdu“

Jílková s Ochodnickou oznámily svůj záměr ve videu na začátku ledna. Postupně se k nim přidali i další – mandát nebude obhajovat ani pirátská poslankyně Klára Kocmanová či jihočeský zástupce STAN Viktor Vojtko.

Ochodnická to vysvětlila tím, že jako matka tří dětí potřebuje být po čtyřech letech mandátu s nimi častěji. „Jako poslankyně máme dostatek financí na to, abychom si mohly zařídit chůvu. Ovšem ani když jí dáte sebevíc peněz, není připravená na to, že se nevrátím ve smluvený čas a vlastně ani nevím, kdy přesně přijedu,“ vysvětluje Ochodnická.

Podobně to vidí i Jílková. „Práce ve Sněmovně je v podstatě neslučitelná s nějakým plánováním. Je to kvůli mimořádným schůzím a délce jednání. Vlastně nikdy nevíte, kdy skončíte. Do toho máte mít nějaké aktivity ve vašem regionu a ještě zabezpečovat rodinu. Já mám dvě děti i starou maminku, o kterou se starám,“ popsala poslankyně KDU-ČSL.

Skupina poslankyň převážně z vládních stran proto navrhla změnu jednacího řádu Sněmovny, kterou chtěly stanovit maximální doby pro vystoupení na plénu. To však podle Bendy není řešení. „I kdyby ke změně došlo, opozice to obejde jinými způsoby,“ tvrdí šéf poslanců ODS.

K tomu, jak sám zvládal skloubit pracovní a rodinný život, se Benda vyjádřil i v rozhovoru pro MF DNES, který vyjde o víkendu. „Vždycky jsme to s Markétou (manželka) nějak zvládli. Máme čtyři děti, takže já s nimi vždycky ráno vstal, když šly do školy, a večer jsem teda holt chodil o něco později,“ vzpomínal Benda.